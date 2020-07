Dinamo nu l-a convins pe Gabriel Tamas! Fundasul a refuzat sa se intoarca in Stefan cel Mare! Care a fost motivul

Gabriel Tamas nu va imbraca tricoul lui Dinamo in sezonul urmator.

Desi a mai trecut prin Stefan cel Mare, fostul jucator al Astrei nu vrea sa revina la Dinamo.

Potrivit Telekom Sport, fundasul care va implini 37 de ani in noiembrie a cerut sa i se dea garantii din partea clubului. Directorul general al "cainilor rosii", Bogdan Balanescu, i-ar fi promis ca astazi totul se va rezolva si ca fotbalistul va primii garantiile cerute.

Acest lucru nu s-a intamplat, avand in vedere ca spaniolii care erau asteptati la discutii nu au mai ajuns, iar mutarea lui Gabriel Tamas a picat.

Fundasul s-a despartit in urma cu doar cateva saptamani de Astra, pentru care a evoluat in acest sezon in 23 de partide.

De-a lungul carierei, fotbalistul a mai jucat pentru FC Brasov, Galatasaray, FCSB, CFR Cluj, Spartak Moscova si Hapoel Haifa.