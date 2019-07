OPINIE / "Circul Fotbalinni s-a intors in oras". Gabriel Chirea despre Liga 1, o liga nebuna, nebuna de tot

Noua stagiune a clovneriei fotbalistice romaneasti a ajuns deja la a treia reprezentatie.

Invins de haiducul Talpan prin aproape toate tribunalele, Gigi Becali se poate gandi sa aplice la OSIM pentru a inregistra noul nume al echipei - „Steaua fara nume”. Latifundiarul a gonit Lupu de la oile FCSB si vrea sa il aduca preparator fizic pe Christos. Daca nici cu Christos in lot nu castiga titlul, atunci sigur e lucrarea diavolului. Suporterii fecesebisti s-au saturat de sistemul 4-3-3, dupa doar 4 saptamani, 3 zile si 3 etape, si au strigat „Demisia!”, dupa meciul cu Botosani, asa ca Becali ar trebui sa isi simta postul de antrenor amenintat. Smeritul cumnat al lui Sumudica ar putea sa piarda antrenamentul de astazi, dupa ce Florinel l-a trimis dupa un cartus de tigari, iar Man i-a cerut sa ii spele masina. Noua tactica ceruta echipei este: portar vigilant, din bara in bara, ca gardienii de la Poarta Alba; aparare solida si agresiva, precum bodyguarzii Fane si Zmara, ca sa bage hotomanii atacanti “la portbagaj”; mijlocasi de travaliu, care sa alerge de parca ar duce o valiza plina cu hartie la Cluj; coordonator de joc care sa filtreze mingile si sa dea pasa decisiva, asa cum “pasa” MApN-ul terenurile in, sa zicem, 1999; atacant de careu, penetrant ca finul Borcea; antrenor specialist in improvizatie, care ar putea desface un Maybach-ul doar cu o ranga.

La Dinamo, Negoita a reusit sa duca hotelul „La cainele rosu” de la 5 stele la 2 margarete. Departamentul de scouting a remarcat vreo doi dintre ultrasii, care au intrat pe teren si au scapat de stewarzi la meciul cu Viitorul, asa ca i-a chemat sa dea probe. Vestea buna e ca ultima data cand Prunea, Moga si Danciulescu au fost impreuna la Dinamo, in 1996-1997, echipa a jucat in Cupa Intertoto. Vestea proasta e ca a terminat grupa pe locul 4, dupa ce a fost invinsa de fortele FK Zemun si FF Jaro, a remizat cu Guingamp si a invins pe FC Kolkheti 1913 Poti, deci stiu cum e cu spiritul lui Dinamo. Pentru meciul urmator, fanii dinamovisti se pregatesc sa faca gauri in fulare si bannere, precum cele din steagurile de la Revolutie, ca sa arate cate puncte a strans echipa si cate goluri au marcat vedetele lui Negoita. Neagoe e mai tare ca James Bond, e Agentul 0-8.

La CFR Cluj, numarul spectatorilor a inceput sa creasca simtitor de cand s-a raspandit zvonul ca la echipa este legitimat Alexandru Paun, reincarnarea lui Arsenie Boca. Oficialii se gandesc sa scoata niste iconite de pus la oglinda reflectorizanta, ca sa acopere macar o parte din deficitul clubului pe ultimii 3 ani, care incepe sa concureze cu cel al CFR Calatori. Dupa ce a invins "Real Madrid-ul Kazahstanului", pentru meciul cu Ciocanul Tel Aviv, adica "Barcelona Israelului", Dan Petrescu a cerut UEFA sa delege, daca nu un arbitru roman la centru, macar pe Andrei Chivulete pe post de VAR. Institutul de Lingvistica „Iorgu Iordan” si Guinness World Records vor sa trimita o misiune comuna la meciurile echipei, pentru ca nu cred ca e posibil ca de pe banca de rezerve sa se auda 55 de injuraturi pe minut, un record galactic.

In Oltenia, U Craiova 1948 Club Sportiv SA a cerut permisiunea din partea FRF, si a primit acordul, sa se numeasca Universitatea Craiova. Pentru retur poate cere sa se numeasca Universidad de Chile, in turul play-off-ului isi poate schimba numele in Academica de Coimbra, iar in returul play-off-ului s-ar putea numi Estudiantes La Plata. Pentru sezoanele urmatoare, echipa se poate gandi linistita sa se redenumeasca Universidad Catolica, Academico Viseu sau Stiinta si Tehnica. Jucatorii i-au cerut patronului, in cazul in care mai are treaba pe la Agentia Nationala pentru Restituirea Proprietatilor, sa faca rost si de un gazon decent pentru noul stadionul, pentru ca, la ultimul meci, Bancu a centrat si Roman a dat cu capul in brazda de iarba, in loc sa loveasca mingea. Cea mai buna veste vine la Gica Craioveanu, care si-a deschis cafenea in oras si ofera gratuit fanilor un prazocinno la fiecare gol marcat de Fortes.

La Astra, patronul Nicolae l-a iertat pe antrenor, dupa ce Anamaria Prodan a dezvaluit ca, de fapt, nu i-a dat un pumn in fata lui Alexa, ci a incercat sa goneasca un tantar, care semana cu Cornel Dinu si care i se asezase clientului sau pe frunte. De altfel, pentru ca la meciurile echipei sunt de 1 milion de ori mai multi tantari decat spectatori, noua mascota a clubului va fi un tantar, alintat "Anofel". Alibec a devenit primul proprietar de McLaren, care si-a trecut bolidul pe GPL, si vrea sa inregistreze marcile „Zacusta fotbalistului”, gemul de caise „Denis CS:GO” si becul incandescent „Ali-Bec”, ca sa mai faca un ban, pentru ca nu a mai primit salariul de pe vremea cand ministru al economiei era Adriean Videanu.

Viitorul sufera atat de mult dupa plecarea „Printului” Ianis, care a ales ciocolata si berea trapista belgiene in detrimentul decadentelor FC Barcelona si Bayern Munchen, ca e foarte probabil sa ia din nou titlul in Liga 1. Gica Hagi e un fan atat de mare al tenisului si al Simonei Halep, ca a zis sa termine „dubla” cu Gent cu un 3-6, 4-6, ca nu are rost un tie-break, se face tarziu si incepe si Las Fierbinti. Inspirata din fapte reale, actrita si regizoarea Kira Hagi va pune in scena piesa "reGent pentru 'Rege' ", o drama istorica in doua acte, care sondeaza traumele trecutului, dar mai ales frica de viitor.

La Botosani, dupa victoria cu FCSB, cele mai vandute sortimente de lactate sunt cascavalul „Sfaiter” si Branza „Ianos”, cea mai apreciata meserie e Croitoru, cele mai populare nume pentru bebelusi sunt Ofosu, pentru baieti, si Ongenda, pentru fete, iar cea mai ascultata melodie la radio este „Lasa-ma Papa la mare”.

Dupa ce si-a cumparat recent vila de 250.000 de euro, bebelusul in varsta de 1 an al primarului Mihai Chirica a ramas impresionat de munca lui Teja la Poli Iasi si vrea sa preia echipa cu banii de alocatie.

Dupa ce le-a gasit fiilor mai mici posturi in Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, respectiv Elcen, iar „nora” s-a angajat in Primaria Municipiului Bucuresti, a venit randul lui Edi sa isi consolideze postul de "la stat", la Gaz Metan Medias.

Desi telespectatorii au crezut ca fanii lui Sepsi stiu romaneste si strigau „Hotii!” la meciul cu FCSB, de fapt, singurii trei vorbitori de limba romana din Sf. Gheorghe tin cu Dinamo si strigau „Moti!”, ca sa il oftice pe Gigi Becali.

La Chindia s-a declansat razboiul, dupa ce fanii au cantat "Comisarul Moldovan, cel mai mare huligan!". Cristi Cherchez spune ca el e cel mai mare huligan si barosan din Targoviste, Moldovan nu are nici macar freza la moda.

Primarul Pandele, patronul lui FC Voluntari, vrea sa o fure pe Cristina Neagu de la CSM Bucuresti, drept razbunare pentru ca nevasta-sa i-a ars friptura saptamana trecuta.

La Hermannstadt, nimeni nu intelege de ce Iuliu Muresan ii tot zice „Arpi” presedintelui Teodor Birt si „Ando” antrenorului Costel Enache.

Ca sa nu fie sanctionata de FRF, Academica Clinceni si-a rezolvat problema actionariatului si a anuntat ca noul finantator al echipei este afaceristul arab Djidji Bek Ali.

* Acest material este un pamflet si trebuie tratat ca atare.