Inca o BIJUTERIE de stadion in Romania! Va avea pana in 20 000 de locuri si va costa 40 de milioane de euro. Cu ce arena va semana

Inca un oras din Romania va avea un stadion de 5 stele!

La Oradea se va construi o arena de pana in 20 000 de locuri. Valoarea proiectului e de 40 de milioane de euro. Ca design, noul stadion va aduce cu cel din Tg. Jiu. Pana in primavara anului viitor vor fi gata planul de urbanism si studiul de fezabilitate, sustine bihon.ro. Municipalitatea nu a hotarat inca unde va fi amplasat stadionul. In acest moment sunt luate in calcul doua optiuni.



Stadionul Minicipal "Iuliu Bodola" va fi demolat dupa finalizarea lucrarilor la noua arena. In acest moment, in judetul Bihor nu exista nici macar o echipa in primele doua ligi ale Romaniei, dupa ce Luceafarul a fost mutat la Severin si transformat in Viitorul Pandurii.