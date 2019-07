OFICIAL | O echipa din Liga 1 a facut un transfer de SENZATIE! Au luat un jucator crescut de LIVERPOOL! Anuntul momentului

Astra a transferat un jucator crescut de Liverpool.

Astra Giurgiu a dat lovitura pe piata transferurilor si a transferat doi jucatori, respectiv Toni Silva si Ghoerghe Andronic. Anuntul a fost facut pe pagina oficiala a clubului.

"Lotul Astrei are incepand de astazi, oficial, inca doua nume noi, inca doi internationali semnand cu echipa noastra.

Este vorba despre mijlocasi ofensivi Toni Silva si Gheorghe Andronic, care si-au pus semnatura pe angajamente cu clubul nostru!

Primul, crescut la Liverpool si Benfica (international de juniori al Portigaliei si de seniori pentru Guinea Bissau) are 25 de ani si evolueaza si ca atacant. Toni Silva a jucat pentru Liverpool U23, CSKA Sofia, Levadiakos, Madeira, Sanliurfasport, Mamelodi Sundowns (este campion al Africii de Sud) si Ittihad Alexandria (Egipt), acesta semnand un angajament pentru urmatoarele doua sezoane!

Gheorghe Andronic este international moldovean, ultima data legitimat la Milsami Orhei (a jucat si in Suedia, dar si la Lokomotiva Zagreb-Croatia), jucatorul de 27 de ani fiind consacrat ca mijlocas central", este comunicatul emis de club.

Tamas, la primul antrenament

Tamas a participat la primele sedinte de antrenament sub comanda lui Dan Alexa, se mai arata in comunicatul clubului.

De astazi, la sedintele de pregatire conduse de Dan Alexa s-a prezentat si internationalul roman Gabi Tamas! Acesta are acordul clubului israelian Hapoel Haifa de a se antrena cu Astra si este posibil sa semneze foarte curand un angajament cu clubul nostru. In schimb, atacantul Vahid HAmbo nu mai face parte din lot, acesta reziliind contractul!", se mai arata in comunicatul oficial al clubului.