Steaua București, locul 8 în Liga 2 și fără drept de promovare în Superligă, a anunțat astăzi transferul unui nou fotbalist spaniol în Ghencea.

Nacho Bonet a semnat cu Steaua



”⚽️ FOTBAL

💥 Bun venit, Nacho Bonet Aparicio

❤💙 Spaniolul Nacho Bonet Aparicio este cel mai nou jucător al echipei Steaua București. El a semnat un contract pe șase luni cu formația noastră.

⚽️ În vârstă de 24 de ani, pe care i-a împlinit pe 25 ianuarie, Nacho Bonet evoluează pe postul de fundaș central. A fost crescut la juniorii lui RCD Mallorca, iar în Ghencea a ajuns de la echipa CF Can Vidalet.

🎙️ “Sunt fericit că am ajuns la un club mare, cum este Steaua! Am venit cu inima deschisă și îmi doresc să ajut Steaua să obțină rezultate cât mai bune în campionat”, a declarat fundașul spaniol pentru pagina oficială de Facebook a Clubului Steaua.

❤💙 Bun venit la Steaua, Nacho Bonet! ❤💙”, a postat astăzi Steaua București.

CF Can Vidalet, ultima echipă la care a evoluat spaniolul, a promovat în sezonul trecut, în premieră, din liga a șasea (Lliga Elit, fosta Superlliga Catalana) în liga a cincea (Tercera Federacion) din fotbalul iberic.

Steaua l-a dat a doua oară afară pe fotbalist, la interval de câteva zile!



Pe 9 ianuarie, Steaua anunța despărțirea definitivă de fundașul central Nestorly Lumbu. Acesta fusese transferat în vară după ce jucase ultima dată la FC U Craiova, clubul lui Adrian Mititelu.

Surpriză însă: pe 12 ianuarie, la reunirea lotului, a fost prezent la antrenamente și Lumbu!

Apoi, pe 19 ianuarie, clubul din Ghencea a anunțat din nou despărțirea de Lumbu, tot pe pagina oficială de Facebook.

Diferența era dată de semnarea atunci a rezilierii, după ce antrenorul Daniel Oprița declarase inițial că nu mai are nevoie de serviciile fotbalistului.

De altfel, Lumbu semnase deja cu CSM Olimpia Satu Mare, tot din Liga 2.

