Vesti bune pentru echipele din Liga 1! Fotbalistii scapa de izolare si reiau pregatirea din 15 mai! Cand incep antrenamentele colective si cand se poate relua sezonul

Presedintele FRF, Razvan Burleanu, a venit cu noi precizari in ceea ce priveste reluarea Ligii 1.

Scenariul care este luat in calcul in acest moment presupune ca Liga 1 sa fie reluata pe 13 iunie.

Presedintele FRF a anuntat ca se va renunta la prevederea referitoare la izolarea fotbalistilor timp de 14 zile si acestia se vor putea antrena din data de 15 mai.

Mai mult, la inceputul lunii iunie vor putea relua antrenamentele colective, iar daca totul decurge conform planului sezonul din Liga 1 ar putea sa se reia pe 13 iunie:

"Ne-am asumat obiectivul de a incepe in 15 mai antrenamentele in grupuri mici de cate 4 jucatori, apoi din iunie cu toti jucatorii. Am primit garantii din partea MTS ca protocolul se va schimba si va fi modificat in functie de necesitatile noastre. Nu va mai fi nevoie de izolare la domiciliu timp de doua saptamani, atat timp cat stau intr-un cantonament asigurat de club, unde sunt mult mai bine protejati", a spus presedintele FRF pentru Digi Sport.

Razvan Burleanu: "Vom avea un alt val de relaxari"

Presedintele FRF a precizat ca, dupa spusele presedintelui Iohannis, peste doua saptamani va urma un nou val de relaxari, iar atunci totul va fi calculat mult mai amplu.

"Peste doua saptamani, presedintele Iohannis a zis ca vom avea un alt val de relaxari. Atunci vom creiona un calendar competitional, deocamdata sunt doar scenarii cu care noi lucram.

UEFA a impus un termen limita, trebuie sa desemnam echipele care vor juca in Europa pana la 20 iulie, deci pana atunci trebuie sa incheiem play-off-ul Ligii 1 si Cupa Romaniei", a mai spus Burleanu.