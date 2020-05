A inceput razboiul declaratiilor! Rapidistii ies la atac, dupa ce UTA s-a plans de decizia FRF: "Ce se vaita atat? Daca nu mentin avansul, nu merita in Liga 1"

FRF a decis ca Liga 2 sa se incheie cu un play-off in 6 echipe, dupa injumatatirea punctelor.

UTA Arad este cea mai dezavantajata echipa din Liga 2, pentru ca avea 11 puncte avans si cele mai mari sanse de a obtine promovarea directa la finalul sezonului regulat. Aradenii s-au plans ca li se face o nedreptate, iar mai multe voci din fotbal ii sustin.

Rapidistii nu sunt ce aceeasi parere, care considera ca masura injumatatirii punctelor este una echitabila.

Florin Manea, directorul sportiv al giulestenilor, a comentat pe Facebook si i-a atacat pe cei de la UTA Arad: "Ce se vaita UTA atat? S-au injumatatit punctele, dar sunt cinci meciuri. Daca in 5 meciuri nu poti mentine un avans de 5 puncte, nu meriti sa fii in Liga 1! Au 6 puncte fata de noi din 15 cate sunt puse in joc. Fa un calcul matematic: 13 puncte si 14 meciuri sau 6 puncte si 5 meciuri? Aleg oricand a doua varianta. Sunt multe puncte. Cu un meci castigat si doua egaluri, ei promoveaza".

Clasament actual:

UTA Arad 50p

CS Mioveni 39p

Turris Turnu Magurele 39p

FC Arges 38p

Petrolul Ploiesti 38p

Rapid 37p