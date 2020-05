Ionut Stroe anunta masuri stricte pentru cluburile din Liga 1! Cate teste vor trebui sa faca jucatorii pana cand se reia campionatul

Ministrul Sportului a explicat cum se va desfasura sportul in Romania in urmatoarea perioada.

Cluburilor din Liga 1 le va fi permisa intoarcerea la antrenamente, incepand cu 15 mai, insa doar centralizat si sub indicatii precise. Ionut Stroe a declarat, in cadrul unei conferinte de presa, ca toate echipele care vor intra in cantonament vor trebui sa-si testeze la Covid-19 de 3 ori: in prima zi de cantonament, in a 7-a si in a 14-a.

"Nu este nevoie de un protocol semnat cu fiecare federatie in parte, am avut reprezentanti din partea multor federatii. Cu cei de la fotbal am avut un dialog consistent, au fost practic cei mai insistenti reprezentanti ai disciplinelor sportive pentru reluarea competitiilor. In momentul de fata si-au asumat acele conditii.

Sunt cateva modificari pe care le-am facut in urma dialogului cu FRF si LPF. Probabil ca dupa data de 15 mai, cluburile din Liga I isi vor relua antrenamentele. Modificarile pe care le-am facut tin de introducerea testului pentru COVID-19, de trei ori, la intrarea in cantonament, in ziua a 7-a si a 14-a", a spus Stroe.

Ministrul a precizat ca echipele se pot intoarce la pregatire, chiar daca nu sunt cazate la baza sportiva, insa nu a anuntat daca testele vor fi cumparate de cluburi sau vor exista subventii de la stat.

"Si am stabilit reguli care tin de transportul de la cazare pana la baza de antrenament, pentru ca am inteles ca nu toti aveau cazare in acelasi loc. Normele actuale spun clar ca trebuie sa ramana in cantonament, daca situatia ne va permite putem relaxa aceste masuri, dar dupa cele 14 zile raman in cantonament acolo.

Eu inteleg foarte multe dintre ingrijorarile organizatorilor de competitii si ale cluburilor si situatiile de ordin financiar, dar in primul rand trebuie sa avem grija de siguranta celor implicati. Daca lucrurile evolueaza normal, putem relaxa aceste masuri.

Nu vad in momentul de fata niciun motiv de a dramatiza situatia ca o echipa face un cantonament de o luna de zile. Ei au spus ca au nevoie de patru saptamani de cantonament pentru a fi apti din punct de vedere fizic sa reia o eventuala competitie", a adaugat Stroe.

LPF planuieste sa reia Liga 1 peste aproximativ o luna, cel mai devreme pe 13-14 iunie.