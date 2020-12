FC U Craiova si-a gasit antrenor! Pe cine mizeaza liderul Ligii a 2-a in lupta pentru promovare 

FC U Craiova si-a gasit antrenor.

Oficialii echipei lui Adrian Mititelu l-au numit pe Ovidiu Stanga antrenor principal, fostul fotbalist luandu-i locul antrenorului interimar Dan Vasilica.

Stanga, care a fost in lotul echipei nationale a Romaniei la Campionatul Mondial din 1994, va fi anuntat oficial la FC U Craiova in cursul acestei zile, potrivit GSP. El a semnat un contract valabil un an si jumatate.

Fostul fotbalist care a jucat pentru Craiova in 3 perioade de timp (1990-1995, 2002-2004 si 2005-2007) a mai antrenat echipa lui Mititelu in sezonul 2005-2006, promovand in Liga 1 cu echipa la care mai jucau atunci fratii Costea si Mircea Bornescu.

De-a lungul carierei de antrenor, Ovidiu Stanga le-a mai pregatit pe Romania U19, UTA Arad si CS Universitatea Craiova, din 2015 fiind secundul echipei de fotbal feminin de la PSV.

In acest moment, dupa 14 etape, FC U Craiova este liderul clasamentului Ligii a 2-a, avand 30 de puncte. In primul meci din 2021, oltenii vor infrunta Turris Turnu Magurele, pe 20 ianuarie, pe teren propriu.