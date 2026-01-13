CS Dinamo, locul 19 (din 22) în Liga 2, a început luni pregătirea de iarnă.

Echipa de fotbal a clubului sportiv din Șoseaua Ștefan cel Mare luptă pentru evitarea retrogradării din divizia secundă: momentan, sub trupa lui Florin Bratu (12 puncte) se află în clasament doar CS Tunari (8 p), AFC Câmpulug Muscel (9 p) și CSM Olimpia Satu Mare (10 p).

Amical cu Steaua pe 4 februarie



”AMICALE DE IARNĂ. Adversarii dinamoviștilor

Lotul dinamoviștilor a efectuat în această dimineață vizita medicală pentru a doua parte a sezonului, urmând să-și continue, de mâine, antrenamentele în Ștefan cel Mare.

Cantonamentul de iarnă a fost programat la Valea Iașului, lângă Curtea de Argeș, în perioada 20-27 ianuarie.

Echipa lui Florin Bratu va disputa 5 jocuri amicale în această pauză competițională, adversari fiind FC Dunav Ruse (Bulgaria 2, locul 1), CS Păulești (Liga 3, seria 2, locul 3), SCM Rm. Valcea (Liga 3, seria 6, locul 1), Steaua (Liga 2, locul 8.) și Universitatea Craiova 2 (Liga 3, seria 5, locul 1)”, a postat pagina CS Dinamo Fotbal.

