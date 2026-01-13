PROGRAM CS Dinamo a început pregătirea de iarnă! Cine pleacă de la echipa lui Florin Bratu

CS Dinamo a început pregătirea de iarnă! Cine pleacă de la echipa lui Florin Bratu Liga 2
Formația din Șoseaua Ștefan cel Mare luptă pentru evitarea retrogradării din Liga 2.

CS DinamoFlorin BratuVlad MorarSteauaDinamo
CS Dinamo, locul 19 (din 22) în Liga 2, a început luni pregătirea de iarnă.

Echipa de fotbal a clubului sportiv din Șoseaua Ștefan cel Mare luptă pentru evitarea retrogradării din divizia secundă: momentan, sub trupa lui Florin Bratu (12 puncte) se află în clasament doar CS Tunari (8 p), AFC Câmpulug Muscel (9 p) și CSM Olimpia Satu Mare (10 p).

Amical cu Steaua pe 4 februarie

”AMICALE DE IARNĂ. Adversarii dinamoviștilor

Lotul dinamoviștilor a efectuat în această dimineață vizita medicală pentru a doua parte a sezonului, urmând să-și continue, de mâine, antrenamentele în Ștefan cel Mare.

Cantonamentul de iarnă a fost programat la Valea Iașului, lângă Curtea de Argeș, în perioada 20-27 ianuarie.

Echipa lui Florin Bratu va disputa 5 jocuri amicale în această pauză competițională, adversari fiind FC Dunav Ruse (Bulgaria 2, locul 1), CS Păulești (Liga 3, seria 2, locul 3), SCM Rm. Valcea (Liga 3, seria 6, locul 1), Steaua (Liga 2, locul 8.) și Universitatea Craiova 2 (Liga 3, seria 5, locul 1)”, a postat pagina CS Dinamo Fotbal.

De la echipa lui Florin Bratu a plecat portarul Lăpădat, deja prezentat la CSL Ștefăneștii de Jos din Liga 3, iar pe listă se află și experimentatul atacant Vlad Morar, care nu a dat randamentul scondat în prima parte a acestui sezon: 13 meciuri fără vreun gol marcat.

Florin Bratu a împlinit 46 de ani zilele trecute

Pe 2 ianuarie, Florin Bratu a împlinit 46 de ani.

Cu antrenorul Bratu la conducerea tehnică, CS Dinamo a reușit promovarea în Liga 2 și s-a calificat, în premieră, în grupele Cupei României (2025).

Ca jucător, 4 sezoane a evoluat Bratu în Ștefan cel Mare (2005-2006 și 2007-2010), unde a câștigat Supercupa României (2005) și a înscris ”goluri de colecție pentru echipa noastră”, după cum scrie pagina citată mai sus.

