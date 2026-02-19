FC Voluntari a primit vizita Stelei pe stadionul ”Anghel Iordănescu” din Ilfov. La capătul celor 90 de minute, echipa pregătită de Florin Pîrvu s-a impus cu 2-0.

Meciul a contat pentru etapa cu numărul 18 din sezonul regulat al ligii secunde

Cum a descris-o Florin Pîrvu pe Steaua după ce FC Voluntari a învins-o cu 2-0

După duelul de la Voluntari, Pîrvu a explicat că echipa sa a obținut o victorie meritată, dar în același timp a evidențiat că le-a spus jucătorilor că trebuie să rămână echilibrați.

Cât despre Steaua, Pîrvu a indicat faptul că e o echipă bună și că Daniel Oprița, tehnicianul ”militarilor”, este un antrenor nu bun, ci foarte bun.

”Știam că jucăm împotriva unei echipe bune, omogene, cu un antrenor foarte bun și de aceea victoria este una meritată. Am arătat continuitate în rezultate, dar și ca joc.

Este foarte greu, știam că va fi un campionat echilibrat, diferența dinte locul 2 și locul 9 este foarte mică, astfel că orice înfrângere te poate pica sau orice câștig te poate duce sus.

Trebuie să rămânem echilibrați, e un joc, asta le-am spus și băieților după meci. Mai sunt trei meciuri și vrem să fim foarte atenți. Ne dorim play-off-ul, e un obiectiv clar, dar vreau să fim bărbați și să îndeplinim obiectivul”, a spus Florin Pîrvu.

După victorie, FC Voluntari a urcat, cel puțin temporar, pe locul secund în clasament cu 36 de puncte. Ilfovenii au bifat 10 victorii și șase remize până acum, la care s-au adăugat două eșecuri

De cealaltă parte, Steaua ocupă locul 8 în clasament cu 30 de puncte. Echipa pregătită de Oprița a câștigat nouă meciuri, a remizat în trei și a pierdut șase.