Campioana Volei Alba Blaj a învins duminică, pe teren propriu, vicecampioana CSO Voluntari, scor 3-0, în ultimul meci din etapa a X-a din Divizia A, prima din 2026.

Scorul pe seturi a fost 26-24, 25-22, 25-16.



Rezultatele complete ale etapei, prima din 2026, sunt: CSM Bucureşti – CSM Lugoj 3-1, Universitatea Cluj – Medicina Tg. Mureş 0-3, Dinamo Bucureşti – Rapid Bucureşti 3-0, CSM Constanţa – Corona Braşov 1-3 şi Volei Alba Blaj – CSO Voluntari 3-0.



După etapa a X-a, Volei Alba Blaj rămâne lider, cu 27 puncte, urmată de CSO Voluntari 24 şi de Corona Braşov 24.



Etapa a XI-a programează partide în 17 ianuarie.

news.ro

