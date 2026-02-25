GALERIE FOTO După despărțire, Tsitsipas și Badosa pierd contactul și cu performanța, în ATP și WTA. Situații grave pentru grec și iberică

Alexandru Hațieganu
Stefanos Tsitsipas și Paula Badosa, contra-performanțe nemaiatinse de mult timp, în tenisul profesionist.

Carierele de tenismeni profesioniști ale grecului Stefanos Tsitsipas (27 de ani, 30 ATP) și spanioloaicei Paula Badosa (28 de ani, 85 WTA) au avut de suferit considerabil, în ultimele opt luni.

De când s-au despărțit, fostul număr 2 WTA și fostul număr 3 ATP resimt un declin abrupt în rezultate, iar acest lucru îl arată fără milă configurațiile clasamentelor mondiale.

Paula Badosa iese din top 100 WTA, după 7 ani. A fost număr 2 mondial, în aprilie 2022

Retrasă din turneul WTA 500 din Mexic - derulat la Merida -, Paula Badosa continuă să arate că hernia de disc lombară cronică se opune constant în drumul său spre îndeplinirea visului de a ieși campioană într-un turneu de mare șlem.

Consecința abandonului înseamnă, pentru jucătoarea iberică, ieșirea din top 100 WTA, pentru prima dată, din 2019 încoace.

Locul 104 WTA este cel pe care Paula Badosa îl va ocupa, începând de săptămâna viitoare, arată clasamentul actualizat în timp real, o bornă care este la limită, în ceea ce privește linia trasă automat pentru a stabili numele jucătoarelor care se califică direct pe tablourile principale ale marilor competiții.

Pierderea contactului cu top 100 WTA și, mai ales, cu top 120 mondial, poate însemna, pentru Paula Badosa - având în vedere situația sa fizică - un factor demotivant uriaș, care i-ar putea grăbi retragerea din „sportul alb,” în cel mai întunecat scenariu.

Tsitsipas, afară din top 40 ATP, pentru prima dată în 7 ani

De partea opusă a Mediteranei, Stefanos Tsitsipas (30 ATP) - fost număr trei mondial -, cu două finale de Grand Slam pierdute și șase semifinale disputate, în total, a cedat în fața francezului Ugo Humbert (37 ATP), 6-4, 7-5, în primul tur al competiției ATP 500 de la Dubai.

Eșecul înseamnă pentru Tsitsipas ieșirea din top 40 mondial, contra-performanță veche de șapte ani, la fel ca în cazul Paulei Badosa.

