Fiul lui Dragnea vrea in prima liga! L-a transferat la Magurele pe golgheterul Ligii a 2-a pentru a castiga cursa cu oltenii lui Mititelu

Turris Turnu Magurele, echipa sustinuta de fiul lui Liviu Dragnea, care a eliminat Rapidul din Cupa Romaniei, se intareste pentru promovare. Turris l-a luat in liga a treia pe golgheterul ligii a doua!

Golgheterul ligii a doua a preferat sa plece in aceasta iarna intr-o liga inferioara! Adrian Voicu (14 goluri pentru Daco Getica) a semnat cu Turris Turnu Magurele. Voicu si-a pus semnatura pe un contract valabil pana in 2020 si a ajuns deja sub comanda lui Erik Lincar.

Ambitiile sunt mari la Turnu Magurele, acolo unde sefii clubului urmaresc promovarea si chiar ajungedea in Liga I.

"Urmarim sa dezvoltam un proiect sportiv sanatos. Adrian Voicu va fi parte din lotul nostru. Acest lucru demonstreaza ca ne gandim temeinic la viitorul clubului", a spus Madalin Ionita, presedintele lui Turris Oltul Turnu Magurele, citat de liga2.prosport.ro

14 goluri in 17 meciuri a dat Voicu pentru Daco Getica in prima parte a sezonului Ligii I.