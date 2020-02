Nigeriano-olteanul a semnat cu echipa lui Dragnea. E unul dintre cei mai vechi stranieri din istoria fotbalului romanesc

El vrea sa doboare recordul lui Cadu si are ca obiectiv promovarea in Liga 1.

Samson Nwabueze (31 ani) s-a nascut la Lagos (Nigeria) si s-a format la CASA Academy Lagos. In 2008, el a ajuns in Romania, la Scoala de Fotbal Euro Africa din Busteni, patronata la acea vreme de Petre Gavrila, apoi a semnat primul sau contract de profesionist cu Stiinta Bacau. Ulterior, a mai evoluat ca fundas dreapta, fundas central si mijlocas defensiv la Tricolorul Breaza (2009-2010), Poli Iasi (2010), Callatis Mangalia (2011-2012), Damila Maciuca (2013-2013), CSM Ramnicu Valcea (2013-2017), Pandurii Tg. Jiu (2017), Academica Clinceni (2017) si Flacara Horezu (2018-2020), pentru ca in aceasta iarna sa accepte oferta lui Erik Lincar si sa semneze cu Turris Turnu Magurele (2020).

El se bate pentru titlul de cel mai longeviv stranier din istoria fotbalului romanesc cu Takayuki Seto, Eric de Oliveira si Gaston Mendy, dar, spre deosebire de cei trei, Samson a jucat doar in ligile din Romania, fara intrerupere, in ultimii 11 ani si mai are un singur sezon pentru a-l intrece pe portughezul Cadu. Africanul s-a casatorit cu Larisa Medvedov, o cosmeticiana romanca din Rm. Valcea, nepoata artistului plastic valcean Gabriel Medvedov. Cei doi au impreuna un baietel de aproape 5 ani si Samson a obtinut cetatenia romana de curand. In 2013, el s-a aflat in probe la Dinamo, dar nu a fost oprit in lot de Dario Bonetti.

“Rm. Valcea e casa mea. Acolo sunt oamenii de care sunt cel mai apropiat si toti prietenii mei. Am deja o familie aici si raman aici. Am totul aici acum. Dupa ce ma las, cred ca ma voi face impresar. Nu am curaj sa fiu antrenor, dar nici nu vreau sa ies din fotbal. Vreau sa aduc cat mai multi jucatori talentati africani in Romania, dar deocamdata mai am de jucat. Aveti traditii foarte interesante. Imi place mult de Paste treaba cu ciocnitul oualelor si mersul la biserica pentru lumina. Si petrecerile voastre sunt frumoase. Oamenii stiu sa se distreze si pentru ca sunt prietenosi. Si mancarea romaneasca imi place, mai ales sarmalele si salata boeuf. In ultimii 11-12 ani am plecat din fotbalul romanesc doar cateva zile, cand trebuia sa semnez cu o echipa din Suedia, dar nu mi-a placut ce am gasit la echipa la care am mers si m-am intors acasa”, spune Samson.

CE TRANSFERURI A MAI FACUT TURRIS IN ACEASTA IARNA

Teleormanenii finantati de firmele familiei politicianului Liviu Dragnea se afla pe locul 5 in Liga 2, la 3 puncte de Rapid, aflat pe pozitia a treia, care duce la baraj, si la 5 lungimi de CS Mioveni, care se afla pe ultimul loc de promovare directa. In afara de Samson, Turris i-a mai transferat pe Albert Voinea (60.000 euro / Ripensia), Ionut Cioinac (liber de contract / Petrolul), Tiberiu Serediuc (liber de contract / FC Hermannstadt) si Robert Neacsu (liber de contract / Daco-Getica Bucuresti). La capitolul plecari, clubul s-a despartit de Cristian Bud (contract reziliat / Minaur Baia Mare), Catalin Savin (contract reziliat / Gloria Buzau), Nedo Turkovici (liber de contract / FC Arges), Ionut Rus (imprumut expirat / CFR Cluj) si Charles Acolatse (contract reziliat).