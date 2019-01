OFICIAL | La 35 de ani, Pepe revine in fotbalul mare! Fundasul a semnat pana in 2021 si va juca in primavara Ligii

Fundasul braziliano-portughez Pepe a revenit la echipa pentru care a jucat intre 2004 si 2007. El a semnat cu FC Porto pana in 2021!

Pepe, care a mai evoluat pentru Maritimo si Real Madrid, era liber de contract dupa despartirea de turcii de la Besiktas.

Pepe are 103 selectii in nationala Portugaliei si 7 goluri marcate. La Porto, el a jucat de 64 de ori, marcand 6 goluri.

Presa spaniola a scris recent ca Pepe a fost o varianta pentru defensiva Barcelonei, dar Messi s-a opus aducerii acestuia. Pepe s-a razboit cu fotbalistii Barcelonei pe vremea cand evolua in tricoul Realului.

