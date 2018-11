SPECIAL | Benzema din Colentina! Golgheterul ligii a doua il admira pe Ronaldo, tine cu Real Madrid, iubeste tenisul si a terminat Agronomia

Adrian Voicu (26 ani), atacantul de la Daco-Getica Bucuresti, este golgheterul Ligii 2, cu 13 goluri marcate in 14 meciuri jucate.

Adrian Voicu, golgheterul ligii secunde, cu 13 goluri in 14 meciuri, a vorbit pentru www.sport.ro. Fotbalistul si-a spus povestea.

"Am inceput fotbalul la 7 ani, in 2002, la CSS 1 Pajura, dupa ce a venit un antrenor de acolo sa faca selectie in Dragomiresti-Vale, langa Chiajna. Verisoara mea mi-a spus de selectie, m-au vazut si asa am inceput fotbalul. Am facut tot junioratul acolo, am plecat imprumut 6 luni la echipa secunda a Rapidului, care s-a desfiintat, apoi am fost imprumutat la Victoria Bucuresti, grupa mea jucand pentru Unirea Urziceni. M-am transferat la FC Voluntari, unde am stat vreo 7 ani, cu imprumut la Olimpia Satu Mare si meciuri si la echipa secunda. Am terminat contractul, ei nu mi-au propus nimic, iar in vara am ajuns la Daco-Getica. Domnul Baciu m-a dorit mult acolo si acolo am vrut sa joc.



Nu ma trag dintr-o familie de sportivi, tatal meu a jucat in copilarie, dar atat, nu de performanta. Acum se uita la meciuri, mai bea o bere, cum fac toti barbatii, si tine cu Craiova. Eu am o echipa favorita din Romania, dar nu zic care, ca poate ajung la rivali si ma alearga fanii dupa aia. Cred ca sunt un jucator ambitios, am viteza, am joc bun de cap, nu sunt atacantul clasic, care sta doar in careu si deviaza mingile, cobor mult si imi place sa vin cu mingea din benzile terenului.



Am inceput bine sezonul pentru ca am primit mare incredere din partea antrenorului Marius Baciu, acesta fiind si motivul pentru care am inscris atatea goluri. M-am pregatit bine si am incercat sa imi fac treaba cat mai bine. M-am lipit la goluri, poate si pentru ca nu mi-am propus un anumit numar. Daca vrei sa iti ajuti echipa sa castige, vin si golurile. Am avut o perioada cand voiam sa dau gol cu orice pret si nu prea dadeam. De atunci, vreau doar sa ma bucur de joc si golurile vin de la sine. Sa iesi sanatos de pe teren, asta e cel mai important lucru. Muncesc mult ca sa ajung din nou in Liga 1, poate chiar si mai sus, daca vrea Dumnezeu. Cred ca sunt multi jucatori buni la Liga 2, cu foarte mari calitati, dar trebuie sa aiba cineva ochi si pentru ei.



Am incercat sa imi croiesc singur drumul, nu sa copiez pe cineva. Din Romania nu am un anumit model de jucator, incerc sa iau de la fiecare ce mi se potriveste mie. Din strainatate, jucatorul pe care il admir cel mai mult, in tot ceea ce face, e Cristiano Ronaldo, desi sunt cativa care ma aseamana la joc cu Benzema, pastrand proportiile, iar echipa mea favorita e Real Madrid. S-a transferat Ronaldo la Juventus, dar raman fan Real Madrid, club cu care tin de mic.



Am terminat facultatea de management in agricultura si agroturism la Universitatea de Stiinte Agonomice si Medicina Veterinara din Bucuresti, mai am sa sustin doar examenul pentru licenta, pentru ca nu am avut timp pana acum, vara fiind plecat mereu in cantonament. Sper sa reusesc anul viitor sa iau si licenta. Imi place muzica, imi plac filmele, dar ca relaxare, nu o sa ma las de fotbal ca sa ma fac DJ. Mai ies la o cafea cu prietenii, mai socializez... Imi place foarte mult tenisul de camp, merg cu prietenii si chiar imi place, ma relaxeaza. Jucatorul favorit este Roger Federer", a spus golgheterul Ligii 2 pentru Sport.ro.

Autor: Gabriel Chirea

gabriel.chirea@protv.ro