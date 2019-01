Totul pentru promovare! Echipa care transfera jucatori din Liga 1! Craiova trimite un fotbalist in Liga a 2-a!

Universitatea Craiova va imprumuta doi jucatori in Liga a 2-a.

Petrolul Ploiesti este a doua echipa din liga secunda, dupa UTA Arad, care isi va relua pregatirea dupa pauza competitionala. Ploiestenii sunt hotarati sa revina in Liga 1 si aduc jucatori din primul esalon. Florin Borta, pustiul de 19 ani de la Universitatea Craiova vine sa puna umarul la promovarea Petrolului. Borta are trei meciuri pentru echipa din Banie in Liga 1, toate din postura de titular. Fundasul a fost convocat si la nationala de tineret, acolo unde Mirel Radoi l-a folosit in meciul contra Portugaliei.

Pe langa fundasul de 19 ani, Petrolul poate aduce un portar de la FC Botosani. Este vorba de Ianos Brinza, jucator de numai 20 de ani, care a evoluat pentru moldoveni in meciurile cu Gaz Metan Medias si CFR Cluj.

Petrolul Ploiesti ocupa locul 3 in clasamentul esalonului secund, la 1 punct de liderul Sportul Snagov si la egalitate cu Academica Clinceni.