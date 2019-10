5 meciuri de vazut in Romania, in aceasta etapa, in afara de cele din Liga 1

Doua derby-uri din Liga 2 si prima intalnire a echipelor galeriilor rapidiste.

1. UNIVERSITATEA CLUJ - RIPENSIA TIMISOARA

Liga 2 / duminica, 6 octombrie, 13.00 / Cluj Arena (Cluj-Napoca)

Clujenii lui Adrian Falub ocupa locul 14 in Liga 2 si au nevoie disperata de puncte pentru a se apropia de echipele care se lupta pentru promovare, in timp ce timisorenii lui Alexandru Pelici sunt pe 12 in clasament si vor sa se distanteze de zona fierbinte a clasamentului. Intalnirea dintre cele doua cluburi istorice reprezinta si un duel intre echipele care se luptau pentru glorie in perioada interbelica.

2. TURRIS-OLTUL TURNU MAGURELE - SCM GLORIA BUZAU

Liga 2 / marti, 8 octombrie, 19.30 / Stadion „Municipal”, Turnu Magurele

Un meci foarte important in economia luptei pentru promovare in Liga 1. Turris este lider al diviziei (22p), dar l-a inlocuit in aceasta saptamana pe antrenorul Erik Lincar cu Florin Bratu, in timp ce buzoienii lui Ilie Stan se afla pe locul al treilea (19p). Va fi o intalnire si intre doua dintre echipele care stau cel mai bine la nivelul lotului de jucatori, dupa investitiile masive in transferuri din ultimii ani.

3. BUCOVINA RADAUTI - SC OTELUL GALATI

Liga 3, Seria 1 / sambata, 5 octombrie, 15.00 / Stadion “Municipal”, Radauti

Bucovina, antrenata de Dorin Goian, ocupa pozitia secunda in seria sa, fiind la egalitate de puncte (15) cu Otelul, care este pregatita de tanarul Alexandru Ciobanu (32 ani) si care are un golaveraj mai slab. Cele doua echipe se vor lupta pentru promovare in acest sezon, impreuna cu Aerostar Bacau si CSM Focsani, asa ca meciul se anunta unul disputat si spectaculos.

4. ACS RAPID FNG - FC RAPID 1923 II

Liga 4 Bucuresti / sambata, 5 octombrie, 15.00 / Stadion “Tiriac”, Bucuresti

Derby-ul echipelor rapidiste din Liga 4 bucuresteana se anunta unul spectaculos, atat in teren, cat si in tribune. Echipa secunda a clubului „visiniu” din Liga 2 ocupa locul al treilea in clasament (16p, +7), in timp ce Frumosii Nebuni ai Giulestiului se afla pe pozitia a cincea (13p, +11). Duelul va prilejui, in premiera, si un duel intre cele doua galerii rapidiste, gazdele urmand sa fie incurajate de ultrasii de la T2, deveniti membri cotizanti ai Rapid FNG, dupa ce au refuzat sa se alature proiectului finantat de Primaria Sectorului 2, in timp ce oaspetii se vor baza pe fosta galerie de la Peluza Nord a stadionului Giulesti, care a imbratisat noua echipa si noul actionariat.

5. CS „U” CRAIOVA - CS ACADEMIA DE FOTBAL „Gica Popescu”

Liga Elitelor U19, Seria de Vest / duminica, 6 octombrie, 10.00 / Centrul Turistic pentru Agrement si Sport Dolj, Craiova

Infruntarea dintre singurele doua echipe de juniori republicani din Oltenia, care participa in campionatul Liga Elitelor U19. Dupa 12 etape jucate, gazdele ocupa locul al saselea (18p), iar oaspetii se afla doar un loc mai jos (16p). Cele doua cluburi strang cei mai talentati juniori din zona Olteniei. In ultimii ani, echipa din Liga 1 a promovat numerosi juniori din propria pepiniera, in timp ce scoala de fotbal a lui Gica Popescu colaboreaza atat cu clubul din Craiova, cat si cu Viitorul Constanta, carora le furnizeaza cei mai talentati tineri jucatori.