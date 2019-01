Eric se intoarce in Romania! Brazilianul si-a incheiat contractul in Qatar si ar putea reveni in Liga I! Echipa care are cele mai mari sanse sa-l ia

Eric de Oliveira (33 de ani) a ramas liber de contract si se poate intoarce in Romania.

Brazilianul Eric de Oliveira, in varsta de 33 de ani, si-a incheiat contractul cu echipa qatareza de liga a doua Al Markhiya. El este acum fotbalist liber si poate semna cu ori ce formatie. La 33 de ani, Eric poate reveni in Liga I pentru a patra oara!

Eric a venit in Romania in 2007, cand semna cu Gaz Metan. Ulterior, el a mai imbracat si tricourile unor echipe ca Pandurii si Viitorul. Eric a jucat in trei randuri la Gaz Metan si o poate face din nou!

Gaz Metan este echipa care i-a ramas cel mai aproape de suflet lui Eric, jucatorul simtindu-se excelent la Medias. El a jucat peste 100 de meciuri pentru formatia de pe Tarnava Mare, marcand 30 de goluri.

Pentru Pandurii, Eric a marcat 13 goluri in 31 de meciuri de Liga I, dar si alte 3 goluri in 12 partide din Europa League.

Gaz Metan cauta intariri

Cu un nou antrenor, cu pretentii de Play Off, dar si cu mai multi fotbalisti pe picior de pleare, Gaz Metan are nevoie de intariri. Eric ar putea reprezenta o solutie pentru formatia preluata de Edi Iordanescu, mai ales in cazul in care portughezul David Caiado ori pustiul Darius Olaru vor fi vanduti.