Rednic renunta la inca un titular!!! Breaking News: Dinamo il da in Scotia! La ce echipa ajunge

In afara jucatorilor trecuti pe lista neagra, Dinamo renunta si la un fotbalist pe care Rednic lasase impresia ca se va baza si pentru 2019.

Mihai Popescu va fi imprumutat de Dinamo la St. Mirren, in prima liga din Scotia. Conform Gazetei Sporturilor, Popescu va juca sub forma de imprumut in SPL pana in vara, urmand ca St. Mirren sa decida la finalul sezonului daca il va transfera definitiv.



Mihai Popescu a jucat 13 meciuri pentru Dinamo in prima parte a campionatului si a reusit sa marcheze de doua ori. Popescu are in totap 39 de aparitii si 4 goluri in tricoul 'cainilor'. In afara de Dinamo, Popescu a mai trecut pe la Calarasi, ACS Berceni si FC Voluntari.