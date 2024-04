Nicolae Dică s-a dezlănțuit după ce a fost umilit de Mititelu Jr.: "Nu avea de unde să ştie, că nu era acolo la echipă!"

Adrian Mititelu Jr a făcut referire la perioada de când Marius Croitoru a părăsit echipa, susținând că acesta a fost ultimul antrenor cu adevărat eficient al echipei FCU Craiova. Aceste declarații au fost interpretate ca fiind o critică la adresa tehnicienilor care au venit după plecarea lui Croitoru, printre care s-a numărat și Nicolae Dică.

Adrian Mititelu Jr: "Toţi sunt vinovaţi"

"Din iulie 2022 aportul meu la această echipă a fost atât (n.r. - puţin). E fix ce a semănat a cules, toţi sunt vinovaţi, cu finanţatorul în frunte. Nicolo Napoli niciodată n-a antrenat echipa asta, n-a făcut echipa, nu are legătură cu antrenamentele şi fotbalul, de asta e adus aici.

Din clipa în care Marius Croitoru a plecat, echipa asta nu a avut antrenor. Mai sunt şapte meciuri, să vină un antrenor aici să facă echipa, să-şi asume şi măcar ştim că am făcut un antrenor profesionist, prima dată în trei ani", a declarat Adrian Mititelu, imediat după ce FCU Craiova a părăsit Cupa României.

Nicolae Dică a ripostat! "Nu avea de unde să ştie"

În replică, Nicolae Dică a negat implicarea lui Adrian Mititelu în activitatea sa ca antrenor la FCU Craiova 1948, susținând că deciziile luate pe teren au fost exclusiv ale sale. El a subliniat că a avut libertate totală în a-și desfășura activitatea.

Mai mult decât atât, Nicolae Dică a evidențiat că relația sa cu Adrian Mititelu a fost una profesională și respectuoasă, iar părăsirea echipei a fost motivată de alte aspecte, cum ar fi lipsa de răbdare și presiunea rezultatelor imediate

"Îi transmit că nu e adevărat. Nu avea de unde să ştie, că nu era acolo la echipă. Cât am fost acolo, m-am văzut doar o zi cu el şi când am semnat contractul, în rest nu l-am mai văzut pe acolo. Eu am făcut tot, echipa, schimbările, programul. Nu au existat imixtiuni din partea lui Mititelu.

Mă întreba ce sistem vreau să folosesc, ce echipă, aveam într-o zi pe săptămână discuţia arta, dar doar atât. Mie nu mi-a zis că trebuie să joace ăla neapărat, îmi mai zicea că-i place de ăla, ăla, dar niciodată nu mi-a impus vreun jucător. Să-l întrebaţi pe domnul Mititelu dacă mi-a impus vreun jucător. Aveam discuţii despre echipă, dar deciziile erau ale mele. Realitatea o spun eu acum.

Când m-am dus acolo, am avut o discuţie cu domnul Mititelu despre ce vreau să fac, cum vreau să schimb programul echipei şi probabil de aia am şi plecat aşa repede. Jucătorii pe care-i foloseam am văzut că după ce am plecat n-au mai fost. Asamoah, Sidibe, care n-au mai jucat după ce am plecat, nu ştiu din ce motive. Nu-mi place să dau din casă, dar vreau să spun că am avut o relaţie bună cu patronul. E normal să ai discuţii cu patronul, cu preşedintele să le spui ce vrei să faci. Nu s-a implicat în nimic şi nimeni nu poate spune altceva. Mi-a părut rău că am plecat aşa repede de acolo, au condiţii bune, plătesc banii la timp, dar nu există răbdare. Asta e problema, că a declarat-o patronul, că a spus că a avut încredere prea mare în jucători", a declarat Nicolae Dică, pentru Orange Sport.