Sarbatori triste pentru liderul Ligii a 2-a, FC U Craiova! "Vreau sa vina tata acasa!" Ce-si doreste fiul lui Adrian Mititelu de la 2021

FC U Craiova este liderul Ligii a 2-a.

Echipa lui Adrian Mititelu viseaza la revenirea in prima liga dupa 10 ani. Fiul patronului este cel care se ocupa de echipa dupa ce tatal sau a fost arestat si a avut o dorinta speciala pentru Mos Craciun in acest an.

"Daca Mos Craciun ar exista cu adevarat, mi-as dori sa-l aduca pe tata acasa", a spus Adrian Mititelu jr.

Craiova din liga a doua a terminat anul pe primul loc, dar sarbatorile sunt triste pentru liderul din B dupa ce patronul Mititelu a fost arestat!

"Eu cred ca voi reusi sa indeplinesc visul tatalui meu si sa promovam in Liga 1", a adaugat fiul patronului celor de la FC U Craiova, echipa care are un nou antrenor.

Ovidiu Stinga, antrenorul secund al echipei feminine de la PSV in ultimii 5 ani, o va pregati pe Craiova din B, care spera sa se bata de anul viitor la titlu cu Universitatea.