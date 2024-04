Basarab Panduru râde de echipa lui Adrian Mititelu

Basarab Panduru a comentat situația tensionată de la FCU Craiova 1948, exprimându-și surpriza dar și dezamăgirea față de evoluția clubului.

Panduru a remarcat că, deși a anticipat că lucrurile vor escalada, nu s-a așteptat la anumite aspecte, inclusiv înlocuirea lui Nicolo Napoli cu Eugen Trică.

Panduru: "Când e omul supărat nu merge treaba"

Comentând despre situația actuală, Panduru a ironizat situația prin sugestia de a-l pune pe Bossulică pe șapcă, subliniind gravitatea situației la FCU Craiova și dificultatea de a găsi soluții viabile.

”Te aşteptai să se întâmple aşa ceva? Eu mă aşteptam, tată-fiu. Nu păreau că sunt capabili? Nu mă interesează. Nu mă surprinde. Aici trebuia să se ajungă după tot ce s-a întâmplat. Tot timpul bătea şi până la urmă s-a întâmplat ceea ce vorbea.

Dar îţi spun ce nu am mai văzut. Văd multe, dar pe asta nu am mai văzut-o. Cine vine în locul lui Napoli (n.r. Eugen Trică). (n.r. Ce se întâmplă la Craiova) E de râs, că de plâns nu are vreo treabă. Am şi o propunere. Să pună Bossulică pe şapcă. Când e omul supărat nu merge treaba.

Cel mai jos şi cel mai jos e situaţia asta, la care nu se gândea nimeni niciodată, dar omul (n.r. Adrian Mititelu) e supărat, nu mai vreau să zic nimic. Nu ştiu cum, dar are ambiţie să ţină echipa în continuare.

El a încercat câteva nume de antrenori, a şi zis, dar a fost refuzat. Să vedem. Eu continui să cred că jucători sunt. Să vedem ce se întâmplă. Cred că se pot salva de la retrogradare. Mă uit la calitatea jucătorilor pe care îi are”, a declarat Panduru, la Orange Sport.

Clasament Play-out

În prezent, FCU Craiova se află pe locul de baraj în Superligă, cu doar 16 puncte, după primele două etape din play-out. Echipa se confruntă cu o situație dificilă, iar rezultatele slabe pun sub semnul întrebării speranțele de a evita retrogradarea.