Dragoș Nedelcu, fost mijlocaș la FCSB și Farul Constanța, a fost prezentat oficial de clubul din Ghencea după ce, încă de la începutul lunii septembrie, s-a antrenat sub comanda „militarilor”.

Ex-FSCB și Farul, a semnat cu CSA Steaua: „Bun venit!”

Mijlocașul de 28 de ani a semnat azi contractul și ar putea debuta chiar mâine, în meciul cu Chindia Târgoviște, programat pe 23 septembrie, de la ora 19:00, pe teren propriu.

„Bun venit, Dragoș Nedelcu! Dragoș este cel mai nou jucător din lotul formației noastre. În vârstă de 28 de ani, evoluează pe postul de mijlocaș și a semnat azi contractul cu Clubul Steaua București. Format la Farul Constanța, Dragoș a fost selecționat constant la loturile U17, U19 și U21, iar la seniori are șase convocări. Va face parte din lotul Stelei pentru duelul cu Chindia și ar putea debuta chiar mâine”, a transmis clubul pe rețelele de socializare.

Nedelcu vine liber de contract după două sezoane la Farul, echipă cu care a câștigat titlul în 2023. În trecut, Gigi Becali plătea peste două milioane de euro pentru a-l aduce la FCSB în 2017, dar mijlocașul nu a reușit să confirme așteptările și a strâns 79 de meciuri pentru roș-albaștri înainte de a pleca liber.

Cota actuală a lui Nedelcu este de 350.000 de euro, conform Transfermarkt, iar recent acesta a deschis un proces împotriva Farului pentru salariile restante.

