Ferran Torres continuă startul excelent de sezon la Barcelona, după ce sezonul trecut l-a încheiat la fel de puternic.

Atacantul valencian a fost din nou decisiv duminică, marcând două goluri împotriva lui Getafe pe stadionul "Johan Cruyff" și a deopșit recorduri importante în istoria clubului catalan.

„Rechinul” Ferran Torres intră în istoria Barcelonei

Cu cele două reușite, Ferran Torres a egalat cele 48 de goluri marcate de David Villa pentru Barcelona, menținând un procentaj foarte apropiat de eficiență.

Valencianul a ajuns la 48 de goluri în 8.220 de minute (un gol la fiecare 171 de minute), în timp ce Guaje reușise aceeași performanță în 7.915 minute (un gol la fiecare 165 de minute).

În același timp, Torres a depășit și performanța legendarului Ronaldo Nazario, care avea 47 de goluri marcate pentru Barcelona. În cariera sa catalană, Ferran a reușit deja cinci duble (Getafe, Atletico, Borussia Dortmund, Viktoria Plzen, Osasuna) și două hat-trick-uri (Betis șiValencia ).

În acest moment, Ferran Torres este implicat direct în lupta pentru titlul de golgheter în LaLiga, cu patru goluri în cinci etape, la doar unul în spatele lui Kylian Mbappe.

