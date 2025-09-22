Deși Mircea Lucescu a fost reconfirmat în funcția de selecționer pentru amicalul cu Moldova (9 octombrie) și meciul cu Austria din preliminariile CM 2026 (12 octombrie), FRF pare că păstrează în calcul varianta revenirii lui Edi Iordănescu.



FRF, interesată de o posibilă revenire a lui Edi Iordănescu la echipa națională

Liber de contract timp de un an, după ce a plecat de la echipa națională, Edi Iordănescu a semnat în vară cu Legia Varșovia. Michal Zewlakow, directorul sportiv al clubului polonez, confirmă că FRF este interesată de tehnicianul român, însă se declară foarte mulțumit de munca lui Iordănescu.



"Nu este un secret că Iordănescu se află în zona de interes a Federației Române, dar este un antrenor care a semnat un contract cu Legia. Anterior, a avut opțiunea de a-și prelungi înțelegerea cu echipa națională pentru încă patru ani, dar a decis să vină la Varșovia.



Discuțiile cu Iordănescu legate de contract au fost cele mai ușoare pe care le-am avut vreodată. A acceptat tot ce a propus clubul, iar discuțiile s-au concentrat mai mult asupra discuțiile despre echipă și despre transferuri.



Dintre toți candidații intervievați, sunt cel mai mulțumit cu alegerea făcută pentru postul de antrenor. Consider că Iordănescu este antrenorul cel mai flexibil și îndeplinește majoritatea cerințelor noastre", a spus Michal Zewlakow, într-un interviu pentru Canal+ Sport, citat de Legionicsi.

Edi Iordănescu, obligat să câștige titlul în Polonia



Presiunea este însă una foarte mare pe umerii lui Edi Iordănescu. Întrebat dacă ar fi un dezastru ca Legia Varșovia să nu câștige titlul în acest sezon, directorul sportiv Zewlakow a răspuns scurt: "Da!".



Legia Varșovia se află pe locul 7, cu 11 puncte în 7 etape. Lider în Ekstraklasa este Gornik Zabrze, cu 18 puncte, dar cu două meciuri în plus.

