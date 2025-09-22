Prima înfrângere a sezonului pentru Rapid, 1-2 pe Giulești cu Hermannstadt, a scos la iveală nemulțumiri uriașe în rândul suporterilor, dar și al unor oameni importanți din fotbal.

Marian Iancu, fost finanțator la Poli Timișoara și fan declarat al giuleștenilor, a lansat un atac furibund la adresa lotului și a politicii de transferuri.

Marian Iancu a dat în stânga și în dreapta după eșecul Rapidului

După ce Rapid a condus prin reușita lui Alexandru Dobre, dar a fost întoarsă de golurile lui Sergiu Buș și Aurelian Chițu, Iancu a criticat în termeni duri jucătorii și conducerea.

„Rapidul ajunge să deconteze lipsa investițiilor în calitate fotbalistică. Aioanei e un portar bun, dar nu foarte bun. Manea, fundaș dreapta liniar, de nota 6, adunat de pe taraba mărfurilor second-hand. Braun, caz de targă, mai slab de la meci la meci. Ca și zăpăcitul Keita. Încearcă să facă tot și nu produce nimic”, a scris acesta.

Nu au scăpat nici atacanții: „Baroan are 50 de ani și continuă să joace. Stă bine în teren, dar ce rost are dacă marchează rar? Greoi, cu tirul și două remorci, greu cu el la deal. Petrila? Anulat complet”.

În urma acestei înfrângeri, prima a sezonului, Rapid București rămâne pe poziția a treia în clasament, cu 19 puncte. De cealaltă parte, Hermannstadt, la prima victorie în deplasare, urcă pe locul 11, cu 10 puncte.

