Dica e pus pe fapte mari la noua echipa! L-a refuzat pe Becali si isi face echipa pentru promovare! Al 4-lea transfer facut in 2 zile

FC Arges l-a prezentat astazi pe Nicolae Dica in functia de antrenor principal, iar la cateva ore distanta a mai perfectat un transfer.

Nicolae Dica este noul antrenor al lui FC Arges si se va lupta in sezonul viitor cu Rapid, Petrolul, Chiajna si invinsa dintre U Cluj si Hermannstadt pentru promovara in prima liga. Dica l-a refuzat pe Becali pentru a semnat cu "prima sa dragoste". In doua zile, el a facut patru transferuri la FC Arges.

FC Arges, 4 transferuri in 2 zile



Ieri, FC Arges a oficializat sosirile a trei fotbalisti de la Pandurii Targu Jiu. Denis Branzan (22 de ani), Andrei Blejdea (22 de ani) si Robert Danescu (18 ani) au venit de la echipa gorjeana. Astazi, pitestenii au luat si un portar moldovean.

Dica l-a adus la FC Arges pe portarul Sebastian Iulian Agachi (18 ani), jucator care a fost imprumutat de la FC Viitorul. In sezonul trecut, Agachi a jucat la FC Aninoasa, in Liga a 3-a.

Sebastian Iulian Agachi este international de tineret al Republicii Moldova, jucand pana acum la U18 si U19.

Nicolae Dica: "Am ales cu sufletul cand am venit aici"



Nicolae Dica a avut oferte de la FCSB, de la alte echipa din Liga 1, dar si de la FC Arges. A ales sa mearga in esalonul secund.

"Am ales cu inima, cu sufletul! Mi-am dorit enorm sa antrenez aceast echipa! Deja am inceput sa aducem jucatori, fotbalisti pe care eu ii urmaresc de doi ani de zile", a spus el.