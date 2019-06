Plecari in masa de la Craiova! Oltenii renunta la 11 jucatori, dupa ce patronul Rotaru a anuntat un buget record pentru sezonul viitor

Mihai Rotaru, patronul Craiovei, anunta ca echipa olteana va avea un buget de 9.000.000 euro pentru sezonul viitor. 1.500.000 euro se vor duce pe transferuri.

Craiova a ratat podiumul in sezonul recent incheiat, dupa ce s-a prabusit pe final de sezon. Formatia olteana nu a reusit sa isi apere nici trofeul Cupei, dar a avut noroc si va intra in turul 1 al preliminariilor UEFA Europa League. Pentru sezonul viitor, Craiova va avea un buget de 9.000.000 euro, din care 1.500.000 euro se vor duce pe transferuri, spune patronul Mihai Rotaru.

Revolutia de la Craiova: renunta la 11 jucatori



Craiova va trece prin schimbari masive in aceasta vara. Formatia olteana va schimba 11 jucatori! Potrivit cotidianului Gazeta Sporturilor, sefii clubului vor "taia in carne vie". Gardos, Meza Colli si Andrei Cristea sunt in fruntea listei.

Jucatorii care vor pleca de la Craiova: Florin Gardos, Andrei Cristea, Meza Colli, Andrei Burlacu, Nuno Rocha, Razvan Popa, Radoslav Dimitrov, Isaac Donkor, Ovidiu Bic, Alin Tigle si Edi Stancioiu.

Sorin Cartu: "Renuntam la jucatorii care ne-au deceptionat"



Sorin Cartu, presedintele Craiovei, spune: "Renuntam la jucatori de la care am avut sperante si care ne-au deceptionat. Sunt discutii de despartire pe cale amiabila. E normal sa cautam in alta parte. Dezamagirea produsa de ratarea locului 3 a condus la o analiza, iar concluzia a fost ca echipa asta a stat in sapte, opt jucatori. Cand ei au fost obositi sau accidentati, cei veniti de pe banca nu s-au ridicat la nivelul asteptarilor", a spus Sorin Cartu.

L-au luat pe Kamer Qaka



Pana acum, Craiova a adus un singur jucator. Albanezul Kamer Qaka a fost cumparat de la Poli Iasi.