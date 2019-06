OPINIE | "Cantec de greata si troc". Gabriel Chirea scrie despre transformarea fotbalului romanesc in Urzeala Tronurilor

Daca nu exista, Liga 1 trebuia inventata de un zeu beat, drogat si nebun.

Gigi Becali i-a bagat hangerul in spate lui Teja, la doar 5 luni dupa ce il pusese antrenor la FCSB, desi familiile lor se cunosc de sute de ani si se respecta. Va dati seama daca nu se respectau... Dupa ce a fost refuzat de toti candidatii ofertati (blajinul Dica a preferat sa fuga in Liga 2, decat sa se intoarca / lui Edi Iordanescu i s-ar fi oferit un juramant in fata preotului, in loc de o clauza de reziliere in contract), latifundiarul piperean a decis sa il numeasca „principal” pe fostul „secund”, care este cumnatul lui Sumudica. Despre Bogdan Andone, patronul a spus ca il recomanda ca „are fata smerita”, dar ca nu il cunostea desi a fost angajatul sau de la inceputul anului 2019. Dupa ce l-a anuntat ca „daca nu sapa via bine si nu da vin bun, vine patronul si ii da bataie”, iar antrenorul a spus senin ca „accept orice din loja”, ca un calator flamand cu ochii pe o pulpa de curcan, Becali a anuntat adevarata stire a zile, adica ca si soferul/aghiotantul Ionut "Nastratin Hogea" Lutu a refuzat sa fie antrenorul ne-campioanei Romaniei din ultimele 4 sezoane. In alta ordine de idei, lui Florinel si lui Dennis le-au fost marite salariile (cum de ce? bolizii sunt scumpi si bombele sexy sunt costisitoare...), iar MM Stoica este in continuare fratele de sange al lui Becali, dar tot fara drept de semnatura si fara atributii clare la club, un fel de "frati, frati, ama corlu-i cu paradz".



Daca la FCSB e comedie neagra, la Dinamo e film de actiune. Dupa ce Ionut Negoita l-a concediat pe Mircea Rednic cu mantinela, „Strambul” si-a activat Brigada Diverse din galeria dinamovista. Nemultumiti ca patronul l-a dat afara pe antrenor, care a adus cea mai proasta clasare din istoria clubului, a fost eliminat de csikszerezii din Miercurea Ciuc din Cupa Romaniei, a tocat bani si nervi de pomana pe transferuri aiuritoare si a facut ca echipa sa joace mai prost decat pe vremea lui Bratu, si, probabil, furiosi ca „Puriul” nu a fost lasat sa o bage pe Dinamo in B, ultrasii au luat cu asalt hotelul patronului, cantonamentul de la Saftica, casa lui Balanescu si i-au cantat lui Rednic (sau poate Luanei) o serenada dulce sub balcon. Revelionul dinamovist din iunie, cu torte, urari „de bine” in miez de noapte si baieti musculosi in culorile lui Mos Craciun, a amanat prezentarea lui Eugen Neagoe, varul „Satanei”, dar revolutia multimii vide de la Dinamo continua, anuntandu-se o noua debarasare masiva de jucatori ca sa vina altii identici (primul sosit este portarul Straton, proaspat cazut in Liga 2 cu Calarasi, cu o evolutie retrogradanta in meciul decisiv cu Sibiu, unde se inchina de mama focului de fiecare data cand se apropia mingea de careul lui). E clar insa ca Neagoe nu o poate duce pe Dinamo mai jos decat a lasat-o Rednic (sau se poate, dar e greu), care a anuntat ca vrea sa cumpere clubul impreuna cu niste investitori belgieni (conflict de interese, „cat vrei, domne, sa-ti dau acum pentru un club de pe locul 9?”), ar putea fi vorba chiar de Jean-Claude van Damme sau de calugarii care produc berea Leffe. Pana una-alta, ramanem cu faptul ca patronul nu l-a vrut pe Rednic de prima data (cine canta in casa lui Dinamo: fazanul sau privighetoarea?) si ca nu il cunoastea pe Neagoe (probabil l-a confundat cu Domnul Goe...), nu are bani de transferuri, nici nu vrea clubul, dar nici nu scapa de el. Dinamo nu mai are spectatori, dar are ultrasi, in curte la Balanescu strangandu-se mai multe persoane decat la multe dintre meciurile echipei. Danciulescu tot nu e destul de barbat ca sa-si dea demisia, Rednic s-ar intoarce doar daca pleaca Balanescu, Balanescu nu pleaca ca sa nu revina Rednic, iar Sorescu, Ciobotariu si Grigore trebuie sa-si plateasca vacanta, in timp ce Nistor se plimba prin fiordurile Norvegiei pe banii FRF.



Dan Petrescu a ajuns sa iubeasca atat de mult catenaccio, incat nu se mai satura sa il faca doar in timpul sezonului, ci il face si in perioada de vacanta sau in cea de transferuri. Campioana Romaniei se pregateste asiduu de Champions League (Doamne fereste sa dea in turul 1 preliminar peste superputerile Shkendija sau Qarabag, ca ucigatorii luxemburghezi intra abia in turul al doilea!), iar primele transferuri pentru intarirea echipei sunt tinereii Luis Aurelio (un Bernardo Silva platit cu bonuri de masa) si Mario Rondon (un fel de Neymar al saracului), doi jucatori caliti in lipsurile si nevoile de la Medias. Nu se stie daca la cele doua transferuri de senzatie au lucrat separat sau impreuna Marian Bagacean, Arpi Paszkany, Vasile Dancu, Daniel Stanciu, Cristi Panin, Marian Copilu, Bogdan Mara, Marius Bilasco si Dan Petrescu. Vestea buna e ca pe Tucudean l-a operat Cupidon la inima ranita din dragoste de fotbal, dar nu are CONTRAindicatii, i s-a prescris doar o cura cu crema norvegiana. In rest, clujenii stau fara grija, pentru ca scouterii Vassaras si Deaconu au promis ca le completeaza lotul, daca e nevoie...



La Craiova, „leii” ajunsera sa raga la luna plina. Patronul Rotaru a intrat in istorie dupa ce l-a dat afara pe antrenorul Mangia, care nu era el de vis, dar macar adusese primul trofeu in Banie dupa o pauza de 25 de ani. Italianul i-a blocat pentru doi ani patronului vedeniile cu fantomasul mititel care il bantuiau prin Craiova si l-a ajutat sa primeasca o basculanta cu praz pe Mitrita, Baluta, Screciu si Gustavo. Acum patronul craiovean vrea sa transforme "U" Craiova 1948 Club Sportiv SA in echipa lui Papura Voda, dar fanii spun ca, daca vor sa se uite la snooker, privesc la televizor si nu se mai chinuie sa ajunga pe „Oblemenco”. In rest, banii raman in Bancu, Briceag ii rade pe Kelici si il barbiereste pe Barbut, iar rezultatele vor fi Fortes sau va fi un alt sezon in care patronul se va face de Qaka (adica de Ceaca-lichi-cichi-cea).



La Viitorul, patronul i-a trasat antrenorului obiective indraznete pentru noul sezon. Antrenorul a vociferat un pic, iar la final cei doi si-au strans mainile si au ingropat securea razboiului pentru binele clubului. O alta neintelegere a fost prilejuita de echipa unde se va transfera capitanul Ianis Hagi - patronul spune ca Sevilla e o varianta mai buna, in timp ce antrenorul crede ca acesta ar trebui sa acorde Valenciei onoarea sa semneze cu el. Singura mare temere la Ovidiu a fost ca Mirel Radoi va convoca pentru Campionatul European U21 mai multi jucatori decat are Viitorul la prima echipa, dar au rasuflat usurati la anuntarea lotului. In rest, se va face cantonament la Poiana Brasov si se vor juca amicale cu FCSB si Olympiakos pentru ca echipa sa fie in forma maxima in turul 3 preliminar al Europa League, unde sa dea 110% si sa ia doar maxim 2-3 goluri de la adversara, nu 4 sau 5 ca in anii trecuti.



Asa cum arata statisticile, materialele despre restul echipelor din Liga 1 sunt citite de mai putini oameni decat unul singur in care Gigi Becali vorbeste despre sfaturile primite de la Ilie Dumitrescu, asa ca putem concluziona ca nici rudele fotbalistilor nu ar fi interesate de ele.



* Acest material este un pamflet (sau macar o parte din el) si trebuie tratat ca atare.