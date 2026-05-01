Risto Radunovic a spus după eșecul cu Csikszereda ce nu trebuie să facă cei de la FCSB: „Ăsta e fotbalul”

Olaru și-a acuzat, de asemenea, adversarii, susținând că l-au presat pe arbitrul Rareș Vidican încă din primele minute ale jocului.

Nemulțumirile lui Darius Olaru după Csikszereda - FCSB 1-0

„Nu știu cum am reușit să pierdem, ne-au dat gol pe final dintr-o fază fixă. După părerea mea, am dominat meciul, am avut ocazii, dar am pierdut.

Prima dată a fost terenul mai bun, acum au fost porțiuni de teren unde era iarbă tăiată din altă parte și pusă acolo. Până la urmă și ei au jucat pe același teren. Asta e, am pierdut și îi felicităm. Ei au pus presiune pe arbitru încă din primele faze ale meciului.

Olaru: „N-a intrat mingea în poartă”

Mergem mai departe. Am avut și în acest meci foarte multe ocazii, n-a intrat mingea în poartă. Trec săptămânile, ne apropiem de acel baraj și am început să scădem ritmul. Dacă vrem să avem vreo șansă, trebuie să arătăm mult mai bine.

Ne îngrijorează la cum am arătat, dar cred că putem să ne ridicăm nivelul. Oricine ar fi la primul baraj, eu cred că vom fi favoriți. Cu tot respectul pentru celelalte echipe, știm că acesta nu e locul nostru”, a declarat căpitanul roș-albaștrilor, la flash-interviuri.

Csikszereda a învins vineri seara, pe teren propriu, scor 1-0, campioana en-titre FCSB, în etapa a şaptea din play-out-ul Superligii. Singurul gol al partidei a fost marcat de către Attila Csuros în minutul 87.

