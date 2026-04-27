CSA Steaua București a cucerit titlul de campioană națională la polo feminin, categoria Under 18, la finalul turneului desfășurat în Bazinul Floreasca din Capitală.

Pe poziția secundă s-a clasat CS Rapid București, în timp ce podiumul a fost completat de CS Crișul Oradea.

Nicole Niță de la Steaua, deja convocată la echipa națională de senioare a României, a fost desemnată cel mai bun portar la categoriei Under 18, ”remarcată prin intervențiile sigure și constanța din poartă”, scrie Federația Română de Polo.

Lotul campioanei Steaua

”🤽 POLO PE APĂ

❤💙 Steaua București a câștigat titlul național la categoria sub 18 ani feminin. Fetele noastre au câștigat meciurile din al treilea turneu al Campionatului Național: 12-9 cu CSUOradea și 6-5 cu Rapid.

Echipa roș-albastră a obținut și două premii individuale la finalul sezonului: Nicole Niță – cel mai bun portar și Ionuț Cismaru – cel mai bun antrenor.

🥇 Componența echipei campioane: Nicole Niță, Thea Matei, Eva Cimpoeru, Ana Iacob, Nicole Georgescu, Giulia Stan, Ilinca Paveliu, Raluca Manolache, Iulia Manolache, Andreea Mușat, Sara Pascu, Lorena Dobrescu, Alexandra Ciotec, Erica Olteanu, Karina Ene, Maria Chirilă, Andreea Baboi, Ana Gingașu. Antrenori: Ionuț Cismaru și Dimitri Goanță”, a postat astăzi Steaua București pe pagina oficială de Facebook a grupării din Ghencea.

Foto: Steaua București, Federația Română de Polo

