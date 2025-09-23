Ceahlăul Piatra Neamț a găsit omul care să redreseze echipa după startul ratat din Liga 2.

Din informațiile Sport.ro, Cristi Pustai (57 de ani) s-a înțeles cu oficialii clubului și este așteptat marți seară la Piatra Neamț pentru a semna contractul.

Decizia vine după ce italianul Marco Veronese a fost demis, în urma eșecului usturător cu Concordia Chiajna, 0-8, din etapa a 3-a.

Cristi Pustai s-a înțeles și semnează!

Până acum, interimatul a fost asigurat de Valentin Avădanei și Florin Anton, dar conducerea a vrut un tehnician cu experiență care să readucă echipa pe linia de plutire.

Cristi Pustai cunoaște foarte bine clubul. În vara lui 2023, el a fost cel care a promovat Ceahlăul în Liga 2, dar s-a despărțit la finalul sezonului.

A mers apoi la Gloria Bistrița, pe care a reușit, la rândul său, să o ducă în eșalonul secund, însă a plecat după doar câteva luni.

De curând, Pustai a dat o mână de ajutor echipei de Liga 3 ACS Mediaș, dar aștepta o ofertă serioasă pentru a reveni în eșalonul doi. Aceasta a venit rapid din partea Ceahlăului, care se află pe locurile din subsol după primele etape.

Marco Veronese a plecat în Albania până la urmă

După despărțirea de Ceahlăul, Marco Veronese și-a găsit rapid echipă. A ajuns la KF Tirana, în prima ligă din Albania, unde lucrează alături de Roberto Bodin, fost selecționer al Moldovei și fost secund al lui Andrea Mandorlini la CFR Cluj.

„M-am simțit bine în oraș, am legat prietenii importante, în ciuda problemelor financiare, a întârzierilor la plăți, a terenurilor deteriorate și prost întreținute. Care a fost cel mai frumos moment? Nu aș vorbi despre un moment anume, ci despre relațiile construite.

Am avut jucători serioși, care mi-au oferit toată disponibilitatea, și un staff format din oameni de calitate, atât pe partea tehnică, cât și pe cea medicală. Acum, de câteva zile, sunt la Tirana, în prima ligă albaneză”, a declarat Marco Veronese pentru Sport.ro.

