FOTO Lamine Yamal a primit un mesaj din partea iubitei cu 7 ani mai mare după ”eșecul” de la Balonul de Aur

Lamine Yamal a primit un mesaj din partea iubitei cu 7 ani mai mare după &rdquo;eșecul&rdquo; de la Balonul de Aur Fotbal extern
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Luni seară a avut loc festivitatea de decernare a Balonului de Aur 2025, unde Ousmane Dembele, starul celor de la PSG a fost marele câștigător.

TAGS:
nicki nicoleLamine YamalOusmane DembeleBalonul de Aur
Din articol

Lamine Yamal a pierdut lupta cu Ousmane Dembele pentru Balonul de Aur, însă puștiul de 18 ani al Barcelonei s-a ales cu Kopa Trophy, premiul acordat celui mai bun tânăr fotbalist.

Mesajul lui Nicki Nicole pentru Lamine Yamal

  • Nicki nicole 8
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

Dacă Lamine Yamal a acceptat înfrângerea cu demnitate și l-a felicitat pe Ousmane Dembele, tatăl fotbalistului a avut o reacție vehementă și a transmis că fiul său a fost ”furat” de organizatori.

Imediat după ce s-a aflat că Ousman Dembele pleacă acasă cu Balonul de Aur, Nicki Nicole, iubita lui Lamine Yamal, care este cu 7 ani mai mare decât fotbalistul Barcelonei, a reacționat pe rețelele sociale și l-a felicitat.

Steaua mea! Te iubesc”, a scris Nicki Nicole pe o poză în care apare alături de Lamine Yamal.

Nicki Nicole a confirmat recent relația cu Lamine Yamal

În cadrul unui eveniment de fashion, Nicki Nicole a fost întrebată dacă este îndrăgostită de fotbalistul Barcelonei, iar cântăreața din Argentina a răspuns fără rețineri.

Sunt foarte, foarte fericită în Barcelona. Adevărul este că am parte de foarte multă dragoste din partea oamenilor și le mulțumesc pentru asta. Sunt foarte îndrăgostită (n.r. de Lamine Yamal), foarte fericită”, a spus Nicki Nicole.

ULTIMELE STIRI
A dat cărțile pe față, la aproape 10 ani de la plecare: &bdquo;CFR nu mi-a dat niciodată banii la zi&rdquo;
A dat cărțile pe față, la aproape 10 ani de la plecare: „CFR nu mi-a dat niciodată banii la zi”
Nu au primit banii pe Ianis Stoica! Ce se &icirc;nt&acirc;mplă cu jucătorul transferat &icirc;n Portugalia
Nu au primit banii pe Ianis Stoica! Ce se întâmplă cu jucătorul transferat în Portugalia
Polonezii au aflat despre noua &rdquo;opțiune&rdquo; a lui George Pușcaș și au dezvăluit de ce atacantul rom&acirc;n nu și-a găsit &icirc;ncă echipă: &rdquo;Exagerat!&rdquo;
Polonezii au aflat despre noua ”opțiune” a lui George Pușcaș și au dezvăluit de ce atacantul român nu și-a găsit încă echipă: ”Exagerat!”
Triplul campion al Rom&acirc;niei a semnat cu Poli Iași! Toate detaliile mutării
Triplul campion al României a semnat cu Poli Iași! Toate detaliile mutării
Dan Petrescu ar putea să revină, dar are o mare problemă! Ce au spus bulgarii
Dan Petrescu ar putea să revină, dar are o mare problemă! Ce au spus bulgarii
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
MERCATO VARĂ 2025 | Toate transferurile din Superliga Rom&acirc;niei sunt AICI

MERCATO VARĂ 2025 | Toate transferurile din Superliga României sunt AICI

Ousmane Dembele este marele c&acirc;știgător al Balonului de Aur 2025

Ousmane Dembele este marele câștigător al Balonului de Aur 2025

Dinamo - Farul 1-1 | &rdquo;C&acirc;inii&rdquo; se &icirc;ncurcă pe Arena Națională

Dinamo - Farul 1-1 | ”Câinii” se încurcă pe Arena Națională

Marseille - PSG 1-0, &icirc;n direct pe VOYO! Gazdele urcă pe șase &icirc;n clasament după această victorie

Marseille - PSG 1-0, în direct pe VOYO! Gazdele urcă pe șase în clasament după această victorie

Csikszereda - Metaloglobus 2-2! Egalitate &icirc;ntre codașele clasamentului Superligii

Csikszereda - Metaloglobus 2-2! Egalitate între codașele clasamentului Superligii

A dat cărțile pe față, la aproape 10 ani de la plecare: &bdquo;CFR nu mi-a dat niciodată banii la zi&rdquo;

A dat cărțile pe față, la aproape 10 ani de la plecare: „CFR nu mi-a dat niciodată banii la zi”

CITESTE SI
VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Lopes vs Silva


00:00
UFC
UFC Fight Night: Imavov vs Borralho


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - Aberdeen


00:00
UEFA Europa League
FCSB - Aberdeen


00:00
UFC
UFC Fight Night: Johnny Walker vs. Zhang Mingyang


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: Aberdeen - FCSB


00:00
UEFA Europa League
Aberdeen - FCSB


00:00
UFC
UFC 319: Dricus du Plessis vs. Khamzat Chimaev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Dolidze vs Hernandez


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - FC DRITA


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!