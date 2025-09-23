Lamine Yamal a pierdut lupta cu Ousmane Dembele pentru Balonul de Aur, însă puștiul de 18 ani al Barcelonei s-a ales cu Kopa Trophy, premiul acordat celui mai bun tânăr fotbalist.

Dacă Lamine Yamal a acceptat înfrângerea cu demnitate și l-a felicitat pe Ousmane Dembele, tatăl fotbalistului a avut o reacție vehementă și a transmis că fiul său a fost ”furat” de organizatori.

Imediat după ce s-a aflat că Ousman Dembele pleacă acasă cu Balonul de Aur, Nicki Nicole, iubita lui Lamine Yamal, care este cu 7 ani mai mare decât fotbalistul Barcelonei, a reacționat pe rețelele sociale și l-a felicitat.

”Steaua mea! Te iubesc”, a scris Nicki Nicole pe o poză în care apare alături de Lamine Yamal.

