Lamine Yamal a pierdut lupta cu Ousmane Dembele pentru Balonul de Aur, însă puștiul de 18 ani al Barcelonei s-a ales cu Kopa Trophy, premiul acordat celui mai bun tânăr fotbalist.
FOTO Lamine Yamal a primit un mesaj din partea iubitei cu 7 ani mai mare după ”eșecul” de la Balonul de Aur
Luni seară a avut loc festivitatea de decernare a Balonului de Aur 2025, unde Ousmane Dembele, starul celor de la PSG a fost marele câștigător.
Dacă Lamine Yamal a acceptat înfrângerea cu demnitate și l-a felicitat pe Ousmane Dembele, tatăl fotbalistului a avut o reacție vehementă și a transmis că fiul său a fost ”furat” de organizatori.
Imediat după ce s-a aflat că Ousman Dembele pleacă acasă cu Balonul de Aur, Nicki Nicole, iubita lui Lamine Yamal, care este cu 7 ani mai mare decât fotbalistul Barcelonei, a reacționat pe rețelele sociale și l-a felicitat.
”Steaua mea! Te iubesc”, a scris Nicki Nicole pe o poză în care apare alături de Lamine Yamal.
Nicki Nicole a confirmat recent relația cu Lamine Yamal
În cadrul unui eveniment de fashion, Nicki Nicole a fost întrebată dacă este îndrăgostită de fotbalistul Barcelonei, iar cântăreața din Argentina a răspuns fără rețineri.
”Sunt foarte, foarte fericită în Barcelona. Adevărul este că am parte de foarte multă dragoste din partea oamenilor și le mulțumesc pentru asta. Sunt foarte îndrăgostită (n.r. de Lamine Yamal), foarte fericită”, a spus Nicki Nicole.
