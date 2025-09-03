Kamil Wiktorski (32 de ani), fundaș central polonez cu patru sezoane petrecute în tinerețe la Glasgow Rangers, s-a despărțit în această dimineață de divizionara secundă Ceahlăul Piatra Neamț.

”Kamil Wiktorski, reziliere pe cale amiabilă

CSM Ceahlăul și Kamil Wiktorski au ajuns la un acord comun pentru rezilierea contractului în vigoare. Astfel, fundașul central polonez a încheiat la Piatra Neamț o aventură ce a început în august 2024.

Îi urăm multă sănătate și succes în continuare!”, a postat gruparea din Liga 2.

Wiktorski a mai evoluat în fotbalul românesc la Dunărea Călărași, Gloria Buzău și CS Tunari.

