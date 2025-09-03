OFICIAL Fotbalistul cu patru sezoane la Rangers, OUT de la echipa din România! ”Reziliere pe cale amiabilă”

Alexandru Hațieganu
Continuă rezilierile la divizionara secundă Ceahlăul Piatra Neamț.

Kamil Wiktorski (32 de ani), fundaș central polonez cu patru sezoane petrecute în tinerețe la Glasgow Rangers, s-a despărțit în această dimineață de divizionara secundă Ceahlăul Piatra Neamț.

”Kamil Wiktorski, reziliere pe cale amiabilă 

CSM Ceahlăul și Kamil Wiktorski au ajuns la un acord comun pentru rezilierea contractului în vigoare. Astfel, fundașul central polonez a încheiat la Piatra Neamț o aventură ce a început în august 2024.

Îi urăm multă sănătate și succes în continuare!”, a postat gruparea din Liga 2.

Wiktorski a mai evoluat în fotbalul românesc la Dunărea Călărași, Gloria Buzău și CS Tunari.

Zilele trecute, Ceahlăul s-a despărțit oficial, în cele din urmă, și de antrenorul principal italian Marco Veronese, pe banca tehnică aflându-se acum, cel puțin temporar, secundul Valentin Avădanei.

Kamil Wiktorski și antrenorul Marco Veronese au plecat de la Ceahlăul, care l-a transferat în schimb pe Paul-Henri Moussinga

Nemțenii au reușit însă ieri și un transfer: mijlocașul central camerunez Paul-Henri Moussinga, fost la juniorii lui PSG și ultima dată la CS Afumați.

”Paul-Henri Moussinga, la CSM Ceahlăul până vara viitoare

CSM Ceahlăul Piatra Neamț anunță întărirea lotului pentru sezonul 2025-2026 cu mijlocașul camerunez Paul-Henri Moussinga. În vârstă de 27 de ani, fotbalistul a mai jucat în divizia secundă românească la CS Afumați și CSC 1599 Șelimbăr, din 2023 încoace.

Junioratul l-a făcut însă la Paris Saint-Germain la echipele U17 și U19. A trecut apoi pe la Amiens (Franța), Moura și Alvarenga (ambele Portugalia), Hodd (Norvegia), NK Funizar (Slovenia) și FK Skopje (Macedonia de Nord).

De menționat ar mai fi că Paul-Henri Moussingaa jucat constant în România în ultimele două sezoane. A bifat 25 de jocuri pentru CS Afumați (cupă și campionat), în timp ce pentru Șelimbăr a fost pe teren în 21 de jocuri (cupă și campionat)”, a anunțat Ceahlăul pe pagina oficială de Facebook.

