EXCLUSIV Primul antrenor demis în noul sezon a dat cărțile pe față: „Bătaie de joc” / „Finanțatorul m-a evitat!”

Primul antrenor demis &icirc;n noul sezon a dat cărțile pe față: &bdquo;Bătaie de joc&rdquo; / &bdquo;Finanțatorul m-a evitat!&rdquo; Liga 2
Ionut Stoica
Data publicarii:
Data actualizarii:

Meciul care a declanșat furtuna a avut loc pe 17 august 2025.

TAGS:
Anton MăzărianuBobi MahuMarco VeroneseCeahlaul Piatra Neamtangelo alistar
Din articol
  • În etapa a 3-a a Ligii 2, pe 17 august 2025, Concordia Chiajna a învins Ceahlăul Piatra Neamț cu scorul 8-0, după ce conducea deja 3-0 la pauză. Ilfovenii au continuat repriza secundă în același ritm, marcând de cinci ori suplimentar, Adrian Bălan reușind un hat-trick.
  • A fost “cea mai mare umilință din istoria clubului”, cum au spus chiar „șefii” de la Piatra Neamț. Apărarea, incoerentă, fără răspunsuri și jucătorii lipsiți de reacție.

În urma acestui eșec, președintele Angelo Alistar a cerut o demisie de onoare. A urmat o perioadă de negocieri între Veronese și conducerea Ceahlăului privind rezoluția contractului său (care era valabil până în vara lui 2026).

  • Marco Veronese, într-un meci cu Chindia Târgoviște

Măzărianu l-a făcut praf: „Nu credeam că foamea e așa mare în Italia”

Veronese nu a demisionat imediat, cerând plata salariilor rămase. La rândul lor, finanțatorul Anton Măzărianu și conducerea i-au reproșat lipsa de demnitate și modul cum declară public lucrurile fără să discute în interior.

„Așteptăm o demisie de onoare. Așa nu mai putem continua”, a transmis Alistar, vizibil afectat, după meci.

Principalul finanțator, Anton Măzărianu, a reacționat virulent: „E de neînțeles! Stai să mulgi câteva salarii după un 8-0. Nu credeam că foamea e așa mare în Italia”

Managerul sportiv Daniel Mahu Moisii a fost și mai dur: „E cea mai mare rușine din istoria clubului”.

La scurt timp, conducerea a anunțat că antrenorul italian nu va mai conduce echipa la antrenamente, iar secunzii Valentin Avădanei și Florin Anton au preluat interimatul.

Veronese răspunde acuzațiilor: „Finanțatorul m-a evitat”

Contactat de Sport.ro, Marco Veronese susține că totul a fost planificat dinainte și că decizia nu a avut legătură doar cu scorul de la Chiajna.

Veronese susține că simțea de la început un blocaj: nu era implicat la stabilirea lotului, nu i se cerea părerea în transferuri, iar comunicarea cu finanțatorul s-a redus la strictul necesar.

De asemenea, s-a arătat nemulțumit de modul în care problema a fost tratată public, cu declarații în presă înainte de discuții private, ceea ce, spune el, nu e profesional.

„După înfrângerea cu 8-0, clubul a decis să facă schimbări. Totuși, cred că, în realitate, nu doreau să înceapă anul cu mine. În afara criticilor din presa locală, munca mea de anul trecut a fost apreciată. Cu un buget de pe locul al patrulea de la coadă, am terminat pe locul șapte. În mai, am avut ultima întâlnire cu Măzărianu, care părea mulțumit. Însă, într-o lună, totul s-a schimbat.

  • Marco Veronese, alături de Tony da Silva

Alistar a devenit președinte, iar micul Bobi Mahu a fost numit director sportiv. Ei au planificat pregătirea de dinaintea sezonului și transferurile, fără să mă implice prea mult. Finanțatorul m-a evitat, comunicând doar cu cei doi. Astfel, am simțit de la început o atmosferă diferită.

Sigur, după un 8-0, o astfel de reacție poate fi de înțeles, dar, în opinia mea, oricum s-ar fi întâmplat curând. Eu aș fi demisionat după acel meci, dar mi-am schimbat decizia.

Declarațiile lipsite de respect și acuzațiile false că aș fi favorizat jucătorii reprezentanți de agentul meu – ceea ce nu este adevărat, e suficient să verifici formațiile și pe cine am lăsat să plece în decembrie – m-au făcut să-mi schimb părerea.

Într-un mediu profesionist, concedierile se fac altfel. Ei au făcut mai întâi declarații publice și abia apoi m-au informat. De obicei, între profesioniști, lucrurile funcționează diferit.

Am observat apoi că situația mea s-a repetat și cu câțiva jucători din sezonul precedent. Se semnează contracte, avem familii, copii, și merităm să fim tratați ca oameni, nu ca simple numere”, a declarat Marco Veronese pentru Sport.ro.

Marco Veronese a plecat în Albania până la urmă

După despărțirea de Ceahlăul, Marco Veronese și-a găsit rapid echipă. A ajuns la KF Tirana, în prima ligă din Albania, unde lucrează alături de Roberto Bodin, fost selecționer al Moldovei și fost secund al lui Andrea Mandorlini la CFR Cluj.

„M-am simțit bine în oraș, am legat prietenii importante, în ciuda problemelor financiare, a întârzierilor la plăți, a terenurilor deteriorate și prost întreținute. Care a fost cel mai frumos moment? Nu aș vorbi despre un moment anume, ci despre relațiile construite.

Am avut jucători serioși, care mi-au oferit toată disponibilitatea, și un staff format din oameni de calitate, atât pe partea tehnică, cât și pe cea medicală. Acum, de câteva zile, sunt la Tirana, în prima ligă albaneză”, a declarat Marco Veronese pentru Sport.ro.

  • Marco Veronese, în perioada în care era "secund" la Parma
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Alertă în Capitală. Mai multe școli și spitale au primit amenințări. Poliția a făcut verificări
Alertă &icirc;n Capitală. Mai multe școli și spitale au primit amenințări. Poliția a făcut verificări
ARTICOLE PE SUBIECT
&rdquo;Zero, zero, zero!&rdquo; Costel G&acirc;lcă, mai dur ca niciodată: &rdquo;Nu &icirc;nțelegea niciunul nimic!&rdquo;
”Zero, zero, zero!” Costel Gâlcă, mai dur ca niciodată: ”Nu înțelegea niciunul nimic!”
Marius Măldărășanu, inimă vișinie: &rdquo;A c&acirc;știgat echipa unui rapidist, dar e normal să te mai &icirc;njure&rdquo;
Marius Măldărășanu, inimă vișinie: ”A câștigat echipa unui rapidist, dar e normal să te mai înjure”
Alex Dobre a avut un &rdquo;meci&rdquo; cu suporterii după &icirc;nfr&acirc;ngerea cu Hermannstadt: &rdquo;Ce facem? Ne &icirc;njurăm?&rdquo;
Alex Dobre a avut un ”meci” cu suporterii după înfrângerea cu Hermannstadt: ”Ce facem? Ne înjurăm?”
ULTIMELE STIRI
Mircea Lucescu l-a convocat la națională pe israelianul cu cetățenie rom&acirc;nă! Lista &rdquo;tricolorilor&rdquo; pentru meciul cu Austria
Mircea Lucescu l-a convocat la națională pe israelianul cu cetățenie română! Lista ”tricolorilor” pentru meciul cu Austria
Neluțu Varga a făcut anunțul despre Louis Munteanu
Neluțu Varga a făcut anunțul despre Louis Munteanu
Diferență uriașă! Anunțul făcut &icirc;n ziua &icirc;n care se decernează Balonul de Aur 2025
Diferență uriașă! Anunțul făcut în ziua în care se decernează Balonul de Aur 2025
Hajduk Split - Dinamo Zagreb sau Torcida Split vs Bad Blue Boys, derby cu de toate!
Hajduk Split - Dinamo Zagreb sau Torcida Split vs Bad Blue Boys, derby cu de toate!
Marseille - PSG, &icirc;n direct pe VOYO, de la 21:00! Derby care promite sc&acirc;ntei &icirc;n Ligue 1
Marseille - PSG, în direct pe VOYO, de la 21:00! Derby care promite scântei în Ligue 1
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
OUT de la FCSB! Gigi Becali dă afară un jucător de la echipă

OUT de la FCSB! Gigi Becali dă afară un jucător de la echipă

Fabulos! Gigi Becali a anunțat primul &rdquo;11&rdquo; cu Go Ahead Eagles: &rdquo;De ce i-am luat? Ia jucați, mă!&rdquo;

Fabulos! Gigi Becali a anunțat primul ”11” cu Go Ahead Eagles: ”De ce i-am luat? Ia jucați, mă!”

Cristi Chivu, ovaționat la scenă deschisă pe San Siro! Totuși, o decizie luată de rom&acirc;n a aprins spiritele &icirc;n Italia

Cristi Chivu, ovaționat la scenă deschisă pe San Siro! Totuși, o decizie luată de român a aprins spiritele în Italia

Iosif Rotariu a numit &rdquo;cel mai &icirc;n formă jucător&rdquo; din Superligă: &rdquo;Mi-a plăcut foarte mult&rdquo;

Iosif Rotariu a numit ”cel mai în formă jucător” din Superligă: ”Mi-a plăcut foarte mult”

Ofertă fabuloasă pentru Ștefan Baiaram! Sumă neobișnuită pentru Superliga

Ofertă fabuloasă pentru Ștefan Baiaram! Sumă neobișnuită pentru Superliga

Neluțu Varga i-a decis soarta lui Andrea Mandorlini, după patru meciuri fără victorie la CFR

Neluțu Varga i-a decis soarta lui Andrea Mandorlini, după patru meciuri fără victorie la CFR

CITESTE SI
Alertă &icirc;n Capitală. Mai multe școli și spitale au primit amenințări. Poliția a făcut verificări

stirileprotv Alertă în Capitală. Mai multe școli și spitale au primit amenințări. Poliția a făcut verificări

O asistentă medicală a fost prinsă de soț, &icirc;n pat, cu fiul vitreg de doar 16 ani. &Icirc;n fața judecătorilor, femeia &bdquo;a dat vina&rdquo; pe adolescent. Ce pedeapsă a primit femeia

protv O asistentă medicală a fost prinsă de soț, în pat, cu fiul vitreg de doar 16 ani. În fața judecătorilor, femeia „a dat vina” pe adolescent. Ce pedeapsă a primit femeia

Chinezii au produs cea mai rapidă mașină din lume. A dobor&acirc;t recordul deținut de Bugatti. VIDEO

stirileprotv Chinezii au produs cea mai rapidă mașină din lume. A doborât recordul deținut de Bugatti. VIDEO

Ce produse de &icirc;ngrijire a pielii ar trebui evitate. Rutinele complicate virale pe internet pot face mai mult rău dec&acirc;t bine

stirileprotv Ce produse de îngrijire a pielii ar trebui evitate. Rutinele complicate virale pe internet pot face mai mult rău decât bine

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Lopes vs Silva


00:00
UFC
UFC Fight Night: Imavov vs Borralho


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - Aberdeen


00:00
UEFA Europa League
FCSB - Aberdeen


00:00
UFC
UFC Fight Night: Johnny Walker vs. Zhang Mingyang


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: Aberdeen - FCSB


00:00
UEFA Europa League
Aberdeen - FCSB


00:00
UFC
UFC 319: Dricus du Plessis vs. Khamzat Chimaev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Dolidze vs Hernandez


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - FC DRITA


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!