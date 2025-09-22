În urma acestui eșec, președintele Angelo Alistar a cerut o demisie de onoare. A urmat o perioadă de negocieri între Veronese și conducerea Ceahlăului privind rezoluția contractului său (care era valabil până în vara lui 2026).

Marco Veronese, într-un meci cu Chindia Târgoviște

Măzărianu l-a făcut praf: „Nu credeam că foamea e așa mare în Italia”

Veronese nu a demisionat imediat, cerând plata salariilor rămase. La rândul lor, finanțatorul Anton Măzărianu și conducerea i-au reproșat lipsa de demnitate și modul cum declară public lucrurile fără să discute în interior.

„Așteptăm o demisie de onoare. Așa nu mai putem continua”, a transmis Alistar, vizibil afectat, după meci.

Principalul finanțator, Anton Măzărianu, a reacționat virulent: „E de neînțeles! Stai să mulgi câteva salarii după un 8-0. Nu credeam că foamea e așa mare în Italia”

Managerul sportiv Daniel Mahu Moisii a fost și mai dur: „E cea mai mare rușine din istoria clubului”.

La scurt timp, conducerea a anunțat că antrenorul italian nu va mai conduce echipa la antrenamente, iar secunzii Valentin Avădanei și Florin Anton au preluat interimatul.

Veronese răspunde acuzațiilor: „Finanțatorul m-a evitat”

Contactat de Sport.ro, Marco Veronese susține că totul a fost planificat dinainte și că decizia nu a avut legătură doar cu scorul de la Chiajna.

Veronese susține că simțea de la început un blocaj: nu era implicat la stabilirea lotului, nu i se cerea părerea în transferuri, iar comunicarea cu finanțatorul s-a redus la strictul necesar.

De asemenea, s-a arătat nemulțumit de modul în care problema a fost tratată public, cu declarații în presă înainte de discuții private, ceea ce, spune el, nu e profesional.

„După înfrângerea cu 8-0, clubul a decis să facă schimbări. Totuși, cred că, în realitate, nu doreau să înceapă anul cu mine. În afara criticilor din presa locală, munca mea de anul trecut a fost apreciată. Cu un buget de pe locul al patrulea de la coadă, am terminat pe locul șapte. În mai, am avut ultima întâlnire cu Măzărianu, care părea mulțumit. Însă, într-o lună, totul s-a schimbat.

