- În etapa a 3-a a Ligii 2, pe 17 august 2025, Concordia Chiajna a învins Ceahlăul Piatra Neamț cu scorul 8-0, după ce conducea deja 3-0 la pauză. Ilfovenii au continuat repriza secundă în același ritm, marcând de cinci ori suplimentar, Adrian Bălan reușind un hat-trick.
- A fost “cea mai mare umilință din istoria clubului”, cum au spus chiar „șefii” de la Piatra Neamț. Apărarea, incoerentă, fără răspunsuri și jucătorii lipsiți de reacție.
În urma acestui eșec, președintele Angelo Alistar a cerut o demisie de onoare. A urmat o perioadă de negocieri între Veronese și conducerea Ceahlăului privind rezoluția contractului său (care era valabil până în vara lui 2026).
- Marco Veronese, într-un meci cu Chindia Târgoviște
Măzărianu l-a făcut praf: „Nu credeam că foamea e așa mare în Italia”
Veronese nu a demisionat imediat, cerând plata salariilor rămase. La rândul lor, finanțatorul Anton Măzărianu și conducerea i-au reproșat lipsa de demnitate și modul cum declară public lucrurile fără să discute în interior.
„Așteptăm o demisie de onoare. Așa nu mai putem continua”, a transmis Alistar, vizibil afectat, după meci.
Principalul finanțator, Anton Măzărianu, a reacționat virulent: „E de neînțeles! Stai să mulgi câteva salarii după un 8-0. Nu credeam că foamea e așa mare în Italia”
Managerul sportiv Daniel Mahu Moisii a fost și mai dur: „E cea mai mare rușine din istoria clubului”.
La scurt timp, conducerea a anunțat că antrenorul italian nu va mai conduce echipa la antrenamente, iar secunzii Valentin Avădanei și Florin Anton au preluat interimatul.
Veronese răspunde acuzațiilor: „Finanțatorul m-a evitat”
Contactat de Sport.ro, Marco Veronese susține că totul a fost planificat dinainte și că decizia nu a avut legătură doar cu scorul de la Chiajna.
Veronese susține că simțea de la început un blocaj: nu era implicat la stabilirea lotului, nu i se cerea părerea în transferuri, iar comunicarea cu finanțatorul s-a redus la strictul necesar.
De asemenea, s-a arătat nemulțumit de modul în care problema a fost tratată public, cu declarații în presă înainte de discuții private, ceea ce, spune el, nu e profesional.
„După înfrângerea cu 8-0, clubul a decis să facă schimbări. Totuși, cred că, în realitate, nu doreau să înceapă anul cu mine. În afara criticilor din presa locală, munca mea de anul trecut a fost apreciată. Cu un buget de pe locul al patrulea de la coadă, am terminat pe locul șapte. În mai, am avut ultima întâlnire cu Măzărianu, care părea mulțumit. Însă, într-o lună, totul s-a schimbat.
- Marco Veronese, alături de Tony da Silva
Alistar a devenit președinte, iar micul Bobi Mahu a fost numit director sportiv. Ei au planificat pregătirea de dinaintea sezonului și transferurile, fără să mă implice prea mult. Finanțatorul m-a evitat, comunicând doar cu cei doi. Astfel, am simțit de la început o atmosferă diferită.
Sigur, după un 8-0, o astfel de reacție poate fi de înțeles, dar, în opinia mea, oricum s-ar fi întâmplat curând. Eu aș fi demisionat după acel meci, dar mi-am schimbat decizia.
Declarațiile lipsite de respect și acuzațiile false că aș fi favorizat jucătorii reprezentanți de agentul meu – ceea ce nu este adevărat, e suficient să verifici formațiile și pe cine am lăsat să plece în decembrie – m-au făcut să-mi schimb părerea.
Într-un mediu profesionist, concedierile se fac altfel. Ei au făcut mai întâi declarații publice și abia apoi m-au informat. De obicei, între profesioniști, lucrurile funcționează diferit.
Am observat apoi că situația mea s-a repetat și cu câțiva jucători din sezonul precedent. Se semnează contracte, avem familii, copii, și merităm să fim tratați ca oameni, nu ca simple numere”, a declarat Marco Veronese pentru Sport.ro.
Marco Veronese a plecat în Albania până la urmă
După despărțirea de Ceahlăul, Marco Veronese și-a găsit rapid echipă. A ajuns la KF Tirana, în prima ligă din Albania, unde lucrează alături de Roberto Bodin, fost selecționer al Moldovei și fost secund al lui Andrea Mandorlini la CFR Cluj.
„M-am simțit bine în oraș, am legat prietenii importante, în ciuda problemelor financiare, a întârzierilor la plăți, a terenurilor deteriorate și prost întreținute. Care a fost cel mai frumos moment? Nu aș vorbi despre un moment anume, ci despre relațiile construite.
Am avut jucători serioși, care mi-au oferit toată disponibilitatea, și un staff format din oameni de calitate, atât pe partea tehnică, cât și pe cea medicală. Acum, de câteva zile, sunt la Tirana, în prima ligă albaneză”, a declarat Marco Veronese pentru Sport.ro.