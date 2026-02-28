Antrenorul de 52 de ani este tehnicianul lui FC Bacău din iulie 2023 și face o treabă excelentă în inima regiunii Moldova.

Echipa „nou-promovată” în Liga 2 se află pe poziția a 11-a în clasament și a adunat 26 de puncte în 18 partide.

Costel Enache a numit diferența între FC Bacău și celelalte echipe: „Un lucru nefiresc pentru România”

Antrenorul lui FC Bacău a vorbit în exclusivitate pentru Sport.ro despre rezultatele excelente ale formației sale, dar și despre grupul de jucători pe care îl are la dispoziție.

Costel Enache a subliniat faptul că formația moldavă nu se află în mod întâmplător la șapte puncte de play-off din Liga 2 și a scos în evidență principala calitate a elevilor săi.

„(V-ați fi așteptat ca FC Bacău să fie atât de sus în clasament?) Am plecat cu oarecare teamă, pentru că nu știam nivelul competiției, iar pe lângă asta, știam că suntem o echipă naivă, tânără și în formare.

În același timp, știam că putem face față prin omogenitate și prin grupul de băieți muncitori pe care îi avem, pentru că chiar avem o echipă harnică.

(n.r. Cum ați reușit să îi montați pe acești copii?) Cred că e rezultatul unui proces, lucrăm de aproape trei ani împreună și nu am schimbat foarte multe lucruri în cadrul echipei noastre. Au mai venit unu, doi jucători, am mai promovat jucători de la echipele de juniori, dar în general nucleul a fost același.

Avem omogenitate și, acum o să spun un lucru nefiresc pentru România, dar chiar avem o etică a muncii, se muncește bine și e aproape imposibil să nu apară rezultatele când procesul este dus la capăt, iar jucătorii înțeleg că au beneficii mari când fac asta”, a spus Costel Enache în exclusivitate pentru Sport.ro.

FC Bacău s-a impus în ultima rundă din Liga 2 în fața celor de la Metalul Buzău, scor 1-0, iar unicul gol a fost marcat de Daniele Luncașu, un fotbalist de 18 ani.

De altfel, în echipa antrenată de Costel Enache sunt foarte mulți jucători tineri de mare perspectivă, iar FC Bacău își pune bazele în fotbaliștii crescuți în propria „pepinieră”.

Pentru FC Bacău urmează duelul cu Gloria Bistrița din etapa a 19-a de Liga 2, care va avea loc sâmbătă, de la ora 11:00 și va putea fi urmărită în format LIVE TEXT pe site-ul Sport.ro.