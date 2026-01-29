OFICIAL OUT! Cinci plecări „dintr-un foc” de la cel mai bogat club din România

FC Bacău, formație susținută financiar de frații Dragoș și Adrian Pavăl, a demarat schimbările de lot în pauza de iarnă.

Moldovenii au încheiat prima parte a sezonului pe locul 13, cu 23 de puncte după 17 etape, la doar un punct în spatele celor de la CS Afumați și cu un avans fragil față de CSM Slatina.

După ce Sport.ro a anunțat în exclusivitate despărțirea de portarul Rafael Vlăsceanu, FC Bacău a oficializat, în decurs de 24 de ore, alte cinci plecări, anunțate pe canalele oficiale ale clubului. 

Este vorba Dennis Ganea, Alexandru Vodă, Florin Blaj, Marius Ursu și Ștefan Năstac.

Dennis Ganea a semnat rapid cu Gura Humorului, după ce în sezonul trecut a bifat șapte apariții în tricoul băcăuanilor. 

Alexandru Vodă, fost jucător la FCU Craiova, a strâns cinci meciuri și este liber de contract, la fel ca Florin Blaj, care a evoluat în 12 partide în stagiunea precedentă. 

Marius Ursu, cu 13 apariții în sezonul trecut, a fost cedat sub formă de împrumut la CS Gheorgheni, până la 30 iunie 2026. 

Cea mai surprinzătoare mutare îl privește pe Ștefan Năstac, care a semnat cu Sampdoria și va evolua la academia clubului italian.

FC Bacău este considerată, cel puțin la nivel teoretic, cea mai bogată echipă din fotbalul românesc, fiind susținută de frații Pavăl, proprietarii Dedeman, a căror avere cumulată este estimată la aproximativ 3,7 miliarde de dolari.

