Moldovenii au încheiat prima parte a sezonului pe locul 13, cu 23 de puncte după 17 etape, la doar un punct în spatele celor de la CS Afumați și cu un avans fragil față de CSM Slatina.



După ce Sport.ro a anunțat în exclusivitate despărțirea de portarul Rafael Vlăsceanu, FC Bacău a oficializat, în decurs de 24 de ore, alte cinci plecări, anunțate pe canalele oficiale ale clubului.



OUT! Cinci plecări „dintr-un foc” de la cel mai bogat club din România



Este vorba Dennis Ganea, Alexandru Vodă, Florin Blaj, Marius Ursu și Ștefan Năstac.



Dennis Ganea a semnat rapid cu Gura Humorului, după ce în sezonul trecut a bifat șapte apariții în tricoul băcăuanilor.



Alexandru Vodă, fost jucător la FCU Craiova, a strâns cinci meciuri și este liber de contract, la fel ca Florin Blaj, care a evoluat în 12 partide în stagiunea precedentă.



Marius Ursu, cu 13 apariții în sezonul trecut, a fost cedat sub formă de împrumut la CS Gheorgheni, până la 30 iunie 2026.

