EXCLUSIV Golgheterul care le-a refuzat pe Dinamo și Craiova a semnat în Liga 3!

Golgheterul care le-a refuzat pe Dinamo și Craiova a semnat în Liga 3! Fotbal intern
Ionut Stoica
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Farul Constanța continuă să își contureze lotul pentru noul sezon din SuperLiga, iar unul dintre tinerii de perspectivă ai clubului va evolua în următoarea stagiune sub formă de împrumut.

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Nicolas ConstantinescuAerostar BacauFarul ConstantaDinamoUniversitatea Craiova
Din articol

Este vorba despre Nicolas Constantinescu (19 ani), atacant transferat în urmă cu un an de la Aerostar Bacău, care a revenit la formația din Liga 3.

Nicolas Constantinescu le-a refuzat pe Dinamo și Craiova și a semnat cu Farul

În urmă cu un an, Constantinescu era unul dintre cei mai urmăriți tineri atacanți din eșalonul al treilea. Potrivit informațiilor Sport.ro, directorul sportiv Cosmin Mihalescu, fost șef al departamentului de scouting de la Dinamo, a fost prezent în tribune pentru a-l urmări pe fotbalistul care devenise golgheterul Seriei a 2-a din Liga 3.

Evoluțiile sale au atras interesul mai multor formații din SuperLiga. Din informațiile noastre, Dinamo, Universitatea Craiova, FC Botoșani și Poli Iași s-au interesat de serviciile atacantului, însă Farul a reușit să îl transfere.

Născut la Brescia, oraș în care Gică Hagi a evoluat între 1992 și 1994, Nicolas Constantinescu a crescut la Aerostar Bacău și s-a remarcat sub comanda antrenorului Andrei Vatră. Atacantul poate evolua atât în centrul ofensivei, cât și în banda dreaptă.

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