Este vorba despre Nicolas Constantinescu (19 ani), atacant transferat în urmă cu un an de la Aerostar Bacău, care a revenit la formația din Liga 3.

Nicolas Constantinescu le-a refuzat pe Dinamo și Craiova și a semnat cu Farul

În urmă cu un an, Constantinescu era unul dintre cei mai urmăriți tineri atacanți din eșalonul al treilea. Potrivit informațiilor Sport.ro, directorul sportiv Cosmin Mihalescu, fost șef al departamentului de scouting de la Dinamo, a fost prezent în tribune pentru a-l urmări pe fotbalistul care devenise golgheterul Seriei a 2-a din Liga 3.