Finanțatorul clubului, Valeriu Iftime , a susținut că se vede obligat să întrerupă colaborarea cu actualul tehnician, anunțând în același timp că are deja o variantă din străinătate pentru banca tehnică. „Să știți că aveam așa o inimă foarte ruptă, dimineață, pentru Croitoru. Va trebui să-l schimbăm acum, nu cred că mai pot să-l țin. Avem o variantă, sunt mai multe, dar întâi vreau să văd dacă-mi răspunde. Un antrenor străin va fi, este spaniol. Sper să vină” , a spus Valeriu Iftime, pentru Botoșăneanul .

Formația moldoveană a condus cu 3-0, însă a primit trei goluri într-un interval de doar nouă minute. În urma acestui rezultat, echipa a ajuns la cinci partide consecutive fără victorie în campionat.

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FC Botoșani riscă să ajungă pe loc de baraj

„Am fost și în vestiar, am vorbit cu băieții ăștia, credeam că au ieșit din pasa asta proastă până la urmă. Îmi pare foarte rău pentru lucrurile din seara asta, pentru că la 3-0 echipa a jucat și apoi nu am mai înțeles. Nu știu dacă a schimbat prost, nu mai contează. Nu știu dacă ne mai scoate cineva din letargia asta, din frica asta. Pentru că noi aveam 3-0, dar ei dominau cumva”, a mai spus Iftime.

În cazul în care despărțirea se va oficializa, Marius Croitoru va deveni al cincilea antrenor schimbat în actuala ediție a Superligii, după António Folha (CFR Cluj), Stjepan Tomas (Oțelul), Marius Baciu (FCSB) și István Szabó (Csikszereda).

După 16 etape disputate, FC Botoșani are 16 puncte și poate coborî pe un loc de baraj dacă FC Argeș se va impune în confruntarea cu FCSB.