CSM București a învins-o, scor 31-29, în deplasare pe Râmnicu Vâlcea, într-o partidă contând pentru etapa a 16-a din Liga Florilor. Confruntarea a fost transmisă în exclusivitate de către VOYO și Pro Arena.

CSM București, succes într-un duel extrem de echilibrat

Duelul dintre bucureștene și vâlcene a fost cât se poate de echilibrat, așa cum o evidențiază și scorul.

Pentru Râmnicu Vâlcea au marcat: Tuva Ulsaker - 8 goluri, Alberte Kielstrup - 4, Amalie Nielsen, Daphne Gautschi și Anniken Wollik - toate cu 3 goluri, Asma Elghaoui, Elena Florica și Mia Zschocke - toate cu două goluri, Natasa Ljepoja și Maria Lykkegaard - ambele cu un gol.

De la CSM București au înscris: Valeriia Maslova - 8 goluri, Trine Jensen - 7 goluri, Elizabeth Omoregie - 6 goluri, Djurdjina Jaukovic - 3 goluri, Crina Pintea, Anne Hansen, Emma Friis - toate cu două goluri și Tanja Brnovic - un gol.

CSM București, înapoi în fruntea campionatului

Succesul le-a ajutat pe „tigroaice” să își recapete primul loc în campionat, după ce Gloria Bistrița a învins-o ieri pe Dunărea Brăila, scor 30-26.

CSM București a ajuns astfel de 31 de puncte, la o „lungime” peste principala urmăritoare Gloria Bistrița. De cealaltă parte, Râmnicu Vâlcea a rămas pe poziția a patra cu 19 puncte.