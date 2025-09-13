Aïssatou Kouyaté, accidentare gravă în Rapid - Râmnicu Vâlcea

Partida din Sala Rapid a fost întreruptă o bună perioadă din minutul 10, la scorul de 7-5 pentru gazde. Aïssatou Kouyaté, interul dreapta al giuleștencelor, a suferit o accidentare gravă după ce s-a ciocnit de o adversară.



După o aruncare la poartă, Kouyate a aterizat cu capul în genunchiul adversarei Nataša Ljepoja. Sportiva din Franța a rămas comoționată pe parchet, iar staff-urile medicale ale ambelor echipe au intervenit de urgență pentru a acorda îngrijiri.



În primă fază, medicii i-au aplicat o pungă de gheață pe cap lui Kouyate și au încercat să o ridice. Jucătoarea de la Rapid nu a reușit însă să stea pe picioare și au urmat alte momente de panică în Sala Rapid.



După aproximativ alte 5 minute, Aïssatou Kouyaté a fost scoasă pe targă cu un guler cervical. Handbalista Rapidului a fost transportată la spital, iar primele vești sunt îmbucurătoare: franțuzoaica este conștientă, vorbește și efectuează acum investigații.

