Avertisment pentru Mihai Teja dupa ce a fost anuntat la FCSB! Gigi Becali nu se va schimba niciodata!"

Marius Niculae are un mesaj pentru Mihai Teja.

Mihai Teja va fi noul antrenor de la FCSB, dupa ce Nicolae Dica a parasit banca ros-albastrilor la finalul meciului cu pierdut cu CFR Cluj. Teja este, insa, avertizat de modul in care Gigi Becali lucreaza cu antrenorii de la echipa. Marius Niculae are un mesaj pentru antrenorul cu care a colaborat la Dinamo in primavara lui 2015.

"Este un antrenor foarte bun, un tip foarte calculat, iar echipele sale joaca un fotbal ofensiv. De multe ori le zicea fundasilor sa plece la fel cum se intampla la Barcelona, la Real Madrid. Chiar glumeam si ii spuneam ca noi nu avem asemenea jucatori. Teja a crescut pe langa Mircea Rednic, a fost secund si la Steaua", a spus Marius Niculae pentru Telekom Sport.

Dinamovistul considera ca alegerea patronului FCSB este cea mai potrivita si crede ca Mihai Teja ii poate face lui Gigi Becali: "Este o alegere foarte buna din punctul meu de vedere, este un antrenor tanar cu o scoala buna si poate avea rezultate bune la FCSB. Domnul Becali nu se va schimba niciodata, dar Mihai site cum sa discute cu Gigi Becali si va sti cum sa-l convinga sa nu mai faca greselile pe care le-a facut in trecut", a concluzionat Niculae.