Gnohere, mesaj de despartire pentru Nicolae Dica! Ce a scris atacantul pe o retea de socializare!

Nicolae Dica a plecat de la FCSB, iar Mihai Teja ii va lua locul.

Nicolae Dica nu mai este antrenor la FCSB dupa meciul pierdut, scor 0-2, cu CFR Cluj. Locul sau la formatia ros-albastra a fost luat de Mihai Teja, cel caruia Becali i-a oferit un contract de 1 an jumatate si un salariu de 10.000 de euro pe luna.

Fost atacant la FCSB, Denis Alibec nu s-a inteles cu Dica in timpul in care cei doi au colaborat la formatia bucuresteana si urmele neintelegerii lor se pot observa si astazi. Alibec il inteapa cu fiecare ocazie pe fostul tehnician.

In schimb, actualul golgheter de la FCSB, Harlem Gnohere, s-a inteles de minune cu Dica si a tinut sa ii transmita acestuia un mesaj pe retelele de socializare: "Good Luck Mister", a scris francezul pe contul sau de instagram.

Nicoale Dica a preluat-o pe FCSB in iunie 2017 si dupa 80 de partide a fost inlaturat la echipa, chiar daca formatia ros-albastra se afla pe locul 2 in Liga 1, la 6 puncte in spatele CFR-ului. Din totalul de 80 de meciuri, Dica a castigat 45, a pierdut 16 si alte 19 au fost incheiate la egalitate.