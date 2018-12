Rasturnare de situatie | Becali S-A RAZGANDIT dupa numirea lui Teja: Anuntul despre jucatorii pe care-i vrea de la Medias: "Bine, tata, adu-i tu!"

Gigi Becali s-a razgandit in privinta jucatorilor pe care vrea sa-i transfere de la Medias.

Dupa ce l-a confirmat pe Mihai Teja ca nou antrenor al FCSB, urmand sa-i faca prezentarea oficiala joi, 27 decembrie, de la ora 13:00, Gigi Becali a anuntat si ce decizie a luat in privinta jucatorilor de la Gaz Metan pe care voia sa-i aduca in iarna.

"Eu am zis ca vreau doi jucatori si a zis ca nu. Mi-a zis: 'Nea' Gigi, daca vrei posesie, lasa-ma sa aduc doi jucatori!' Bine, tata, adu-i tu!", a spus Gigi Becali pentru PRO TV.

Mihai Teja vrea ca la FCSB sa-l urmeze Antoni Ivanov si Boubacar Fofana, scrie DigiSport. Primul este extrema dreapta si are 23 de ani, in timp ce al doilea are 29 de ani si este mijlocas.

