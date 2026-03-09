Atenție, Superliga! Formația din orașul cu două stadioane ultramoderne s-a calificat în play-off și visează la promovare

Formația antrenată de Ilie Poenaru a câștigat cu 2-0 pe terenul celor de la ASA Târgu Mureș și nu mai poate pierde locul în primele șase. Golurile victoriei au fost marcate de Daniel Florea, în minutul 2, și de Rareș Mihai, în minutul 79. După acest succes, Chindia a ajuns la 39 de puncte și a urcat pe locul trei, peste FC Bihor Oradea și FC Voluntari, echipe cu același punctaj, dar cu golaveraj inferior. Cu o etapă înainte de finalul sezonului regulat, târgoviștenii nu mai pot fi depășiți de CSA Steaua București, ultima formație care mai avea șanse matematice la play-off.

Anul trecut erau cât pe ce să retrogradeze Performanța este cu atât mai importantă cu cât, sezonul trecut, Chindia a fost aproape de retrogradare. Echipa a terminat pe penultimul loc în grupa de play-out și a fost nevoită să joace barajul pentru menținerea în Liga 2 contra celor de la CSC Dumbrăvița. Târgoviștenii au câștigat turul cu 1-0 și au reușit o revenire spectaculoasă în retur, de la 0-2 la pauză la 3-2, salvându-se cu scorul general de 4-2. Ultimul meci din sezonul regulat va avea loc pe 14 martie, când Chindia va primi vizita celor de la Metalul Buzău. Sport.ro a vizitat cele două stadioane ultramoderne din Târgoviște

Târgoviște devine unul dintre puținele orașe din România cu două stadioane moderne. Primul este stadionul „Eugen Popescu”, inaugurat în 2023 după o investiție de aproximativ 15 milioane de euro. Arena are aproximativ 8.400 de locuri, toate acoperite, nocturnă LED de 1.800 de lucși, gazon natural cu instalație de degivrare, turnicheți moderni și două tabele multimedia. Stadionul se află într-o zonă spectaculoasă a orașului, lângă Curtea Domnească din Târgoviște și Turnul Chindiei. În paralel, în oraș se construiește și „Dâmbovița Arena”, un stadion nou estimat la aproximativ 90-100 de milioane de euro. Arena va avea peste 12.000 de locuri și ar urma să fie inaugurată în vara anului 2026. Dacă planurile de promovare se concretizează, Chindia ar putea reveni în Superliga exact în momentul în care noul stadion va fi gata. Sport.ro a vizitat cele două stadioane și reportajele pot fi urmărite AICI.