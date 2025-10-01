Proiectul ”Dâmbovița Arena” este aproape de a fi finalizat, la doi ani și jumătate după ce stadionul ”Eugen Popescu” din Târgoviște, pe care evoluează Chindia, a fost inaugurat.



”Dâmbovița Arena” se apropie de data inaugurării!



Costurile pentru arena care va avea peste 12.000 de locuri se ridică la 55 de milioane de euro și au fost suportate de Compania Națională de Investiții. Marea dorință a autorităților locale este ca inaugurarea să aibă loc în vara anului următor, la startul noului sezon competițional.



Potrivit DB-Sport.ro, aceștia ar vrea ca stadionul să fie inaugurat în Superliga României, astfel că se încearcă promovarea echipei Chindia în acest sezon.

