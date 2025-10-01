GALERIE FOTO Noua ”arenă-bijuterie” din România! Vor să o inaugureze în noul sezon din Superligă

Noua &rdquo;arenă-bijuterie&rdquo; din Rom&acirc;nia! Vor să o inaugureze &icirc;n noul sezon din Superligă Fotbal intern
Un nou stadion de cinci stele este aproape să ”răsară” pe harta fotbalului românesc.

dâmbovița arenaChindia Targoviste
Proiectul ”Dâmbovița Arena” este aproape de a fi finalizat, la doi ani și jumătate după ce stadionul ”Eugen Popescu” din Târgoviște, pe care evoluează Chindia, a fost inaugurat.

”Dâmbovița Arena” se apropie de data inaugurării!

Costurile pentru arena care va avea peste 12.000 de locuri se ridică la 55 de milioane de euro și au fost suportate de Compania Națională de Investiții. Marea dorință a autorităților locale este ca inaugurarea să aibă loc în vara anului următor, la startul noului sezon competițional.

Potrivit DB-Sport.ro, aceștia ar vrea ca stadionul să fie inaugurat în Superliga României, astfel că se încearcă promovarea echipei Chindia în acest sezon. 

Chindia se bate la promovare în Liga 2

În Liga 2, Chindia este pe drumul cel bun. Are o singură înfrângere în opt etape și ocupă locul trei, cu 17 puncte, la patru puncte distanță de FC Bihor și la cinci de liderul Corvinul Hunedoara.

În următoarea etapă, târgoviștenii vor juca pe teren propriu împotriva nou-promovatei FC Bacău, care ocupă locul 14 cu nouă puncte.

