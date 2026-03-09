CFR Cluj s-a impus cu 2-0 în fața lui Dinamo, într-un meci din runda 30 a sezonului regulat din Superliga.

Ardelenii au înscris prin Muhar (6') și prin Aliev (43'), în timp ce „câinii” au ratat un penalty prin Cîrjan în minutul 87.

Zeljko Kopic: „Am dominat, am avut penalty, dar pentru noi problema este alta”

Antrenorul lui Dinamo a fost dezamăgit de lipsa de inspirație a elevilor lui la finalizare și a punctat că aceasta este marea problemă a jucătorului formației bucureștene.

Zeljko Kopic a subliniat implicarea jucătorilor tineri, dar consideră că Dinamo va arăta altfel când îi va avea disponibili pe jucătorii de bază.

„Am pierdut meciul, ei au început meciul foarte bine, primul lor șut a fost gol. După aceea am avut controlul jocului, am fost în careu sau în jurul careului.

Trebuie să ne îmbunătățim finalizarea pentru a profita de situațiile pe care le avem. Apoi, am primit gol dintr-o fază fixă, dintr-o centrare.

În a doua repriză, am făcut câteva schimbări, am avut oportunitățile noastre, am dominat, am avut penalty, dar pentru noi problema este cum să facem să marcăm.

Noi știm că CFR joacă cu multe mingi lungi și se bazează pe duelul direct, iar apoi să aducă mingea cât mai repede în fața porții noastre. Totuși, când nu marchezi ai o mare problemă.

La momentul ăsta Mărginean, Karamoko și Pușcaș nu sunt cu noi și trebuie să ne folosim de jucătorii tineri pe care îi avem.

Mateo Duțu a intrat foarte bine, cu personalitate, la fel și Mazilu și Cristi Mihai.

Fanii sunt o foarte importată a lui Dinamo și este extraordinar felul în care ne sunt alături, dar este și o mare responsabilitate pentru că chiar dacă ne-am calificat în play-off și suntem în semifinalele Cupei României, în ultimele meciuri puteam face mai mult.

În acest play-off trebuie să luptăm în fiecare meci, pentru că acești fani chiar merită cele mai bune rezultat și să vadă că luptăm în fiecare meci până la final.”, a spus Zeljko Kopic după înfrângerea din Gruia.

În urma acestui rezultat, Dinamo a coborât pe locul cinci și a încheiat sezonul regulat cu 52 de puncte, în timp ce CFR Cluj a urcat pe poziția a patra și are 53 de puncte după 30 de partide jucate.