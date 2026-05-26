Dan Petrescu, cel mai de succes antrenor al lui CFR Cluj, s-ar putea întoarce la echipa de pe ”Constantin Rădulescu” după un an.

Tehnicianul a câștigat patru titluri cu CFR și ar putea să revină la Cluj. Petrescu s-a retras anul trecut, din cauza problemelor de sănătate.

Golgheterul lui CFR, Andrei Cordea, plânge după Pancu.

”Datorită lui am reînceput să joc pentru că înainte am avut o perioadă cu fostul antrenor în care indiferent ce făceam nu era bine”, a spus Andrei Cordea.

Bogdan Mara a făcut marele anunț

La 7 luni după momentul în care a luat o pauză profesională, ocupându-se de sănătatea sa, Dan Petrescu își pregătește revenirea în fotbal. Detaliile le-a oferit Bogdan Mara (48 de ani), în dialog cu Fanatik.

„Suntem apropiați. E nașul meu, un om pe care îl voi respecta și iubi toată viața mea. E bine, Doamne ajută. Îi doresc multă sănătate, în primul rând să revină la nivelul care a fost.

Într-adevăr, a fost o perioadă foarte dificilă pentru el, dar e un om puternic, prea puternic și nu o să-l doboare nimic și va reveni și mai puternic.

Sunt convins! Viața lui este fotbalul și cât de curând… va fi 100%, va începe din nou să antreneze și o va face bine în continuare“, a anunțat Bogdan Mara.